Carrera Cup Italia | Monza: De Haan si presenta al top

Robert De Haan non è certamente una novità nel mondo delle "Cup", ma il suo esordio in Porsche Carrera Cup Italia questo weekend a Monza è destinato a far rumore. Se non altro perché in qualifica ha stracciato l'intera concorrenza, compresa quella che sul circuito brianzolo si gioca il titolo, cogliendo un record sul giro davvero impressionate in 1'47"650 e guadagnandosi la partenza al palo per l'attesissima gara 1 di oggi (ore 15.50, diretta Dazn e www.carreracupitalia.it).

E' il giro più veloce di sempre con questo modello di Porsche nel Tempio della Velocità, fra l'altro quasi toccando i 280 orari prima della staccata della Prima Variante. Certamente le condizioni e le temperature erano ideali per provare l'assalto al record (nel 2022 in Supercup Harry King girò in 1'48"753; in Carrera Cup Italia nel 2023 Keagan Masters segnò la pole in 1'49”481), ma i 6 decimi rifilati proprio agli aspiranti campioni 2024 Masters e Larry Ten Voorde hanno sorpreso ben oltre le attese.

Questo ragazzone olandese di 18 anni, già sulla cresta dell'onda in Porsche Supercup, dove è stato il miglior rookie 2023 e proprio nel Tempio della Velocità aveva firmato anche la pole dell'ultimo appuntamento stagionale disputato l'1 settembre in occasione del GP d'Italia, racconta senza troppi grilli per la testa l'exploit di stamattina: "Ci siamo riusciti insieme al team Target, mi hanno messo a disposizione una macchina super che l'ha reso possibile. Sentivo un ottimo feeling con l'auto, ero fiducioso e questo dimostra quanto eravamo veloci".

"Ora, però - prosegue De Haan -, concentriamoci sulle gare, dove obbiamo cercare di conquistare più punti possibili per la squadra (che si gioca il titolo Team, ndr). Monza è una bella pista e già in Supercup avevo fatto un'ottima qualifica qui, ma la gara non andò altrettanto bene. Ora siamo tornato e siamo di nuovo in pole, stavolta dobbiamo concludere davanti. Oggi il meteo è perfetto, niente pioggia, sono solo concentrato su quello che devo fare..."