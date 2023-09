Carrera Cup Italia | Monza: De Amicis allunga il passo verso la Michelin Cup

Con 30 punti di vantaggio su De Giacomi e 44 su Fenici, Alberto De Amicis torna dal quarto round della Porsche Carrera Cup disputato a Monza con una leadership sempre più salda nella contesa della Michelin Cup.

E ciò nonostante un weekend un po' particolare, il primo in cui per l'alfiere di Ebimotors è iniziata una certa "gestione" del vantaggio accumulato con le precedenti 6 vittorie su 6, ma pur sempre cercando la vittoria.

Tanto che, dopo la pole position del compagno di squadra Gnemmi, a De Amicis era riuscita già in gara 1. Un risultato vanificato da una penalità per un taglio alla Roggia che lo ha poi classificato secondo di categoria e che soprattutto promuoveva De Giacomi vincitore, consentendo all'alfiere di Tsunami RT di segnare il primo successo ins tagione e quindi anche di accorciare leggermente in classifica.

In gara 2, invece, De Amicis non ha sbagliato nulla, anche se la sua analisi parte proprio dalla corsa di sabato: "La penalità di ieri è stata pesante e oggettivamente opinabile, però diciamo che è esperienza, la prossima volta starò più attento".

E allora si riapre il sorriso sul driver di Guidonia: "Oggi ho fatto una bella gara 2. Finché ho potuto tirare con il mio ritmo ok, poi ho gestito, visto anche i Pro che avevo intorno. Il campionato va più gestito ormai, un po’ come fatto oggi appunto. Quindi con attenzione e meticolosità, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti. Siamo contenti e faccio un ringraziamento speciale a Ebimotors e al Centro Porsche Varese".

Terzo in grande rimonta al traguardo, nella gara di oggi, che il pilota bresciano ha provato a vincere montando gomme jolly nuove, De Giacomi ha soprattutto pagato uno sfortunato contatto con uno dei giovani Pro e dopo la corso, nonostante un risultato comunque "raddrizzato", ha fotografato perfettamente la situazione della rincorsa al titolo: “Purtroppo la rimonta di oggi non è servita a molto, è andata come è andata. Adesso diventa difficilissimo”.

Sul secondo gradino del podio, invece, la Michelin Cup ha ritrovato un protagonista come Francesco Fenici, tra l'altro premiato da Primerent come miglior gentleman driver del weekend di Monza.

Dopo lo sfortunato crash in cui era rimasto coinvolto senza colpe al Mugello e due mesi senza allenamenti, il pilota di AB Racing ha ritrovato champagne e sorriso, oltre che rinsaldato il terzo posto in classifica: “Questo è una piazza d'onore davvero inaspettato, anche perché Monza è la pista dove in generale vanto meno esperienza, tant’è che di fatto è il mio primo podio qui. Al rientro non è stato facile rimettermi a posto mentalmente con la macchina, specie in qualifica, e soprattutto nel riprendere le misure con gli avversari. Ci ho messo un po’. Oggi sono partito bene e recuperato posizioni, non avevo un passo ottimale ma ho tenuto il più possibile. Questo podio sicuramente mi libera un po’ e alla prossima si torna a Misano, una pista sulla quale posso ripartire con fiducia”.