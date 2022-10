Carrera Cup Italia | Monza: Caglioni super, Cerqui rimugina

Carica lettore audio

Le corse non sono mai scontate (e lo sembrano solo da fuori la pista), ma dopo la qualifica odierna è difficile provare a immaginare uno scenario diverso da quello dei colori Ombra Racing. Il team bergamasco ha monopolizzato la prima fila con Caglioni e Quaresmini e oggi pomeriggio in gara 1 ha la grande occasione di tornare in vetta alla classifica Team e di allungare ulteriormente fra i Piloti con lo stesso Quaresmini.

Intanto è Caglioni a ricevere il premio Q8 Hi Perform per la pole position, fra l'altro con un tempo pronosticato già ieri, quando il 19enne talento bergamasco, ormai stabilmente ai piani alti del monomarca tricolore, pensava che proprio un 1'49"5 sarebbe stato il limite necessario per svettare in qualifica.

Dopo le prove ufficiali, Caglioni è raggiante: "Sono contento, la macchina era bellissima da guidare già in Q1 e Davide (il team manager Mazzoleni, ndr) ha voluto fare un piccolo cambiamento e mi sono trovato ancora meglio. Quello che mi ha sorpreso, oltre la velocità, è quanto siamo stati costanti, ho fatto tre giri sul 49"5. Ero sempre lì a centesimi e questo dimostra il grandissimo lavoro di squadra che abbiamo fatto. Ora per la gara siamo fiduciosi sul passo e daremo il 100%".

Al fianco nel paddock, Quaresmini, pur secondo, sa di poter gongolare: "Le condizioni erano buone e con il fresco la macchina andava bene. Mi ha sorpreso il fatto che con gomma nuova mi aspettavo molto più grip, invece in frenata era molto facile arrivare al bloccaggio e mi è successo con il primo set. Comunque la qualifica è andata bene".

"L'ultimo tentativo ero davanti di un decimo tra le due Lesmo, ma alla seconda ho preso troppo il cordolo con il gas già in pieno... Comunque va benissimo, 1-2 di squadra e soprattutto i miei diretti rivali in campionato sono indietro, una condizione di partenza perfetta".

Già, perché gli avversari di Ghinzani Arco Motorsport sono soltanto decimo (Cerqui) e 13esimo (Amati), senza mai riuscire a incidere durante la sessione, se non con qualche buon intertempo nei primi settori.

Il campione in carica ha dovuto ingoiare un boccone amaro inatteso dopo le ottime libere ieri e ora ci rimugina sopra meditando una rivincita che tutto sembra meno che agevole: "Non so che cosa non abbia funzionato - ha detto Cerqui -. Non posso fare 50"3 a gomme usate e 49"9 con le nuove. E' strano, con le nuove non riusciamo a farla andare".

"Eppure con l'esperienza che ho e il fatto che la qualifica è il mio forte... ieri ero molto fiducioso, invece oggi non ci siamo e partiamo decimi. Bisogna recuperare, però è tosta, non immaginavo così indietro. Bisogna guardare che cosa non ha funzionato e trovare la soluzione".