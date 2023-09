Carrera Cup Italia | Monza: Bertonelli e Iaquinta di nuovo in scia

E' ripartito ieri nelle prove libere del quarto round della Porsche Carrera Cupo Italia a Monza l'inseguimento al favorito Larry Ten Voorde, l'asso olandese di EF Racing che al rientro dopo il dominio di Misano ha messo subito la firma sul turno di preparazione in vista del weekend.

Il già due volte campione della Supercup deve recuperare 30 punti in classifica a Matteo Malucelli, ma l'intera truppa di piloti italiani che rincorre il titolo non vuole rimanere a guardare, a partire da Diego Bertonelli, che proprio come a Misano nelle free practice è stato il più veloce alle spalle di Ten Voorde.

Il pilota toscano di Bonaldi Motorsport, la cui 911 GT3 Cup è seguita da TDE, ha fatto un'analisi molto realista di quanto è successo ieri. E l'ha fatta con assoluta serenità: "Penso soltanto che sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto io e il team, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro. Non salivo in macchina da due mesi e quindi sono contento, anche se venerdì conta poco, di essermi piazzato lì davanti e dietro al solo Ten Voorde. Non sarebbe male se le cose restassero così. L'obiettivo principale al momento non è tanto batterlo ma stargli il più vicino possibile, anche perché pure in qualifica monterò pneumatici nuovi dopo due mesi dall'ultima volta, mentre lui è stato spesso e volentieri in auto, anche qui a Monza due settimane fa. per me l'importante sarebbe già qualificarmi davanti agli altri".

Batterlo non è l'idea principale, ma nessuno si arrende a prescindere nella lotta al titolo, compreso lo stesso Bertonelli: "Dobbiamo farci trovare pronti!". Di sicuro ci pensa Simone iaquinta. Il bi.campione della Carrera Cup Italia terzo ieri nello stesso ordine con il quale era terminata la rpima gara dell'anno.

A Monza in Supercup il driver calabrese di Ghinzani Arco Motorsport è arrivato terzo sul podio vicinissimo proprio a Ten Voorde e senza dubbio quanto vissuto due settimane fa lo pone tra i favoriti nel ruolo di antagonista numero uno per le qualifiche di stamattina e soprattutto per gara 1 di oggi pomeriggio: "Nelle libere è andato tutto bene - ha detto Iaquinta -, solo che la pista era scivolosa rispetto a quando ci abbiamo corso in Supercup. Con i dovuti adattamenti ci siamo!".

Fra i più in palla ieri anche le coppie Dinamic con il campione in carica Gianmarco Quaresmini e Giorgio Amati (altri due che hanno corso a Monza in Supercup) e Villorba Corse, con un pimpante Benny Strignano e un sempre costante Riccardo Agostini.

Pure Alberto Cerqui con BeDriver è stato soddisfatto del lavoro svolto, lamentando soltanto un po' di sfortuna con il traffico a gomma più fresca. E da verificare bene ci sono anche Malucelli, ovviamente, e il duo Ombra Racing con Keagan Masters (Supercup pure lui) e Leo Caglioni, lo scorso anno in pole position proprio a Monza.

I riscontri scenderanno per tutti, in ogni caso. E di parecchio: la pole position con ogni probabilità si deciderà forse anche oltre un secondo al di sotto rispetto ai tempi dlele libere. Soprattutto se (escludendo al momento possibilità di pioggia, anche se tuttora è nuvoloso il cielo della Brianza) le temperature saliranno di qualche grado mantenendosi su standard grosso modo primaverili.

L'appuntamento con le qualifiche, cruciali anche per decidere la griglia di gara 2, quindi conteranno due migliori crono, è per metà mattinata. Gara 1 dà appuntamento nelk pomeriggio alle 16.45 con diretta tv su Sky Sport Max (Sky 205) e in live streaming su www.carreracupitalia.it.