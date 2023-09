Carrera Cup Italia | Monza, altre penalty: Ten Voorde guadagna un punticino!

Il luogo "del delitto" è in tutti i casi la Prima Variante. Arrivano nuove penalità anche al termine di gara 2 (per la verità una anche durante) del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Non così pesanti ai fini delle posizioni principali delineatesi in corsa, ma importanti in ottica classifica generale.

Perché ci sono due recidive tra i big già penalizzati ieri. Iaquinta ha perso il 6° posto retrocedendo 9° (quindi Festante promosso 6°, Caglioni 7° e Jorge Lorenzo 8°) per i 10 secondi comminatigli per aver colpito Bertonelli arrivando lungo alla prima staccata.

Un altro lungo lì e anche alla Roggia durante il giro più veloce della corsa, poi, sono costati al driver calabrese la cancellazione proprio del tempo di quella tornata. Così il giro più veloce di gara 2 è tornto nelle mani del vincitore Ten Voorde, che in classifica guadagna un ulteirore punticino che lo porta a +2 su Quaresmini, suo più immediato inseguitore.

Malucelli, invece, ha perso due punti dopo la retrocessione da 14° a 18° a causa dei 10 secondi aggiunti al suo tempo di gara 2 per aver tamponato Zakhar Slutskii, finito in testacoda.

Ovviamente sempre in Prima Variante, luogo anche del contatto fra compagni di squadra che ha visto Imperato penalizzato sempre di 10 secondi già durante la corsa e Armanni allo stop ai box.