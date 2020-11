Carrera Cup Italia, Monza: AB Racing e Cerqui cercano l'impresa

Finale 2020 della Porsche Carrera Cup Italia a Monza per il team AB Racing, che nel weekend schiera un attacco a due punte al volante delle 911 GT3 Cup “targate” Centri Porsche di Roma che la squadra che fa capo agli Autocentri Balduina porta in pista in collaborazione con SVC - Villorba Corse.

In occasione dell'ultima sfida stagionale AB Racing torna a schierare con ambizione il 28enne driver bresciano Alberto Cerqui, autore finora di due vittorie, entrambe colte al Mugello, e ancora in lizza per il podio del campionato, anche se al momento sono ben 26 i punti che lo dividono dal terzo in classifica, David Fumanelli.

Il già vicecampione 2013, però, non si arrende e dichiara: "Monza ha sempre un sapore speciale, correre a due passi da casa riaccende ogni volta emozioni particolari e quindi sono particolarmente determinato a dare il massimo per chiudere la stagione con due risultati importanti. L'obiettivo è quello di agganciare il terzo posto, anche se dovrò recuperare 26 punti e l'impresa non è facile. Per emergere occorrerà il coltello tra i denti dal primo all'ultimo giro. Non dovrebbe piovere, ma questo non significa che sarà un weekend meno impegnativo".

Sull'altra 911 GT3 Cup di AB Racing salirà il 22enne rookie Benedetto Strignano. Il pilota pugliese di Barletta firma la terza presenza nella serie di Porsche Italia dopo l'esordio a suon di sorpassi vissuto a Vallelunga e il primo arrivo in zona punti conquistato al Mugello, dove si è reso protagonista di un fine settimana convincente e sempre in progressione che fa ben sperare.

Da SVC arrivano le parole di Raimondo Amadio su questo atto conclusivo di una stagione "diversa" per la compagine che dirige in pista rispetto alle precedenti: “Arriviamo all'appuntamento finale di una Carrera Cup Italia certamente impegnativa dove comunque abbiamo saputo far vedere delle belle situazioni. La stagione è stata caratterizzata da uno step in avanti nella filosofia di AB Racing rispetto agli anni passati, quando abbiamo consolidato la struttura. Ora siamo concentrati di più sul fattore performance e abbiamo ottenuto anche delle vittorie importanti. Monza è una pista dove abbiamo sempre fatto bene nelle nostre varie presenze nelle diverse circostanze e in quest'ultimo round 2020 lavoreremo per riuscire a ripeterci e concluderlo con un risultato di rilievo”.