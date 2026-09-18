Carrera Cup Italia | Misano, Voisin "nuota" meglio: "Pochi giri ma divertenti!"

Probabilmente, proprio lui che a maggio aveva dovuto rinunciare alla prima volta stagionale della Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit, aveva immaginato un esordio differente sul tracciato romagnolo, in ogni caso a Callum Voisin, sotto a tanta pioggia, resta il miglior crono del venerdì, centrato nel pomeriggio in una bagnatissima sessione di prove libere.

Il penultimo round stagionale, cruciale per le rincorse ai titoli, ma anche in vista della nomination per il Talent Pool di Porsche Italia, del quale fa pienamente parte il giovane alfiere di Ombra Racing, si è dunque aperto sotto le insegne della Union Jack.

Voisin saltò Misano 1 proprio per un concomitante impegno nella Carrera Cup UK (dove tra l'altro vinse) e ora dovrà vedersela per la prima volta con Misano in un turno ufficiale (le qualifiche di domani, sabato, mattina) in condizioni da asciutto.

"Oggi le condizioni erano insidiose - ha detto il talento inglese, 20 anni appena - e ovviamente in una prova libera non abbiamo molto tempo a disposizione. Quindi non ho certamente girato molto con un meteo così avverso, anche perché in genere non ci sono nemmeno molte occasioni con il bagnato durante la stagione. Questo weekend non sarà così piovoso, quindi sarebbe stato anche rischioso. Alla fine ho effettuato soltanto 8 giri."

Un esordio quindi non facile, anche se, in realtà, Voisin ha effettuato un test a Misano tre settimane fa. Un fattore che potrebbe aiutarlo domani quando si ritroverà in qualifica senza aver potuto girare appunto sull'asciutto oggi: "Non ho comunque disputato il primo appuntamento qui lo scorso maggio, quindi mi aspetto qualifiche insidiose. Il test aiuterà, ma devo comunque inseguire gli altri, perché un intero weekend di corse vale di più".

"Mi sento fiducioso, però - continua il britannico -, sono contento di oggi e vedremo che cosa saremo in grado di fare in qualifica. Anche se in parte sarà un po' come arrivarci 'al buio'. Ma sarà lo stesso per tutti. Nessuno di recente ha girato molto su asciutto da queste parti."

In attesa di scoprire i verdetti delle qualifiche, un inglese davanti a tutti nella pioggia non sorprende nemmeno più di tanto, alla fine: "Mi piace girare in questo tipo di condizioni. Penso ci si diverta di più. Oggi, infatti, me la sono goduta. Ho fatto pochi giri, è vero, ma mentre guidavo è stato davvero divertente".