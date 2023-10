Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde al comando già nel test

Dall'alto del primo posto in classifica generale, Larry Ten Voorde balza immediatamente al comando già nelle due ore di test pre-gara pomeridiano antipasto del quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Porsche Festival.

L'olandese di EF Racing apre il weekend al Misano World Circuit realizzando il miglior tempo di 1'35"581, ottenuto nei minuti finali, e si presenterà da primo leader dell'evento al turno serale di prove libere in programma stasera a riflettori e fanali accesi, in vista poi della gara 1 notturna di domani (sabato) alle 20.20.

Notevole la progressione costante nei tempi realizzata dall'olandese durante il test. Fino all'epilogo che lo ha portato non così lontano dal tempo che in maggio gli valse la pole position (1'35”104) nel primo round stagionale disputato proprio sul circuito romagnolo.

Nell'ultimo tentativo Ten Voorde avrebbe potuto anche migliorare di ulteriore 3 decimi, quelli che aveva di vantaggio fino al terzo split, ma un'infrazione di track limit nel settore finale ha costretto la direzione gara a invalidare quella tornata.

L'ideal time dell'olandese è così già arrivato a 1'35"2, con tutti i rivali italiani che invece sono già piuttosto staccati, anche se chiaramente sono da valutare bene le varie strategie adottate e soprattutto il chilometraggio sulle Michelin montate sulle rispettive 911 GT3 Cup e il loro warm up/utilizzo effettivo, visto che le condizioni di maggior grip trovate rispetto al solito (in questa tappa una tantum girano solo le 911 GT3 Cup) richiedono tecniche un po' diverse e le finestre di sfruttamento sono ridotte.

Date le premesse, comunque, un nuovo record per il modello 992 non è escluso nelle qualifiche di domani alle 12.15. Intanto, alle spalle di Ten Voorde, proprio come per l'intero wekeend di maggio, ecco ricomparire DIego Bertonelli, secondo nel test con Bonaldi Motorsport a 3 decimi dal leader.

A soli 80 millesimi dal pilota toscano, terzo tempo per Giorgio Amati, che guida un duo Dinamic Motorsport completato da Gianmarco Quaresmini. Il campione in carica ha girato con il quarto tempo a 4 decimi da Ten Voorde e ha già messo in mostra un passo più incisivo rispetto a quanto visto nella tappa di inizio stagione.

Sul best lap del 36 netto, tutti incollati a Quaresmini, hanno girato anche Riccardo Agostini, in top-5 con Villorba Corse e unico rivale capace di "rubare" un settore (il quarto, dove è stato il più veloce) a Ten Voorde, e il duo Ombra Racing con Leonardo Caglioni e Keagan Masters.

Il team bergamasco ha piazzato anche Pietro Armanni decimo in top-10 a 7 decimi. Il rookie bresciano è stato preceduto da Matteo Malucelli, ottavo a mezzo secondo con il Team Malucelli, e da Simone Iaquinta, nono a 6 decimi con Ghinzani Arco Motorsport.

Mentre il pluricampione della MotoGP Jorge Lorenzo (Team Q8 Hi Perform) è 13esimo a 9 decimi, un fattore del test, come accaduto in maggio, quando a Misano si abbatté una vera e propria... pioggia di track limits nelle libere, sono state le tante chiamate per il non rispetto dei limiti della pista. Del resto un po' tutti hanno iniziato a prendere le misure e c'è da aspettarsi qualcosa di simile anche stasera nella free practice notturna.

Per eccesso dei track limits non rispettati, nel test a Cerqui (addirittura due volte, tanto che l'alfiere BeDriver ha concluso solo 16esimo) e De Giacomi, quindi due piloti anche molto esperti, è stata esposta una bandiera nera con conseguente stop forzato di 10 minuti ai box. Altra black flag per il gentleman driver Ilario Introna, all'esordio in Carrera Cup Italia, per non rispetto delle traiettorie.

Restando ai protagonisti della Michelin Cup, come Ten Voorde nell'assoluta, anche il leader della categoria "bronze" Alberto De Amicis ha inaugurato il weekend prendendosi la copertina del test.

Il pilota di Ebimotors ha ottenuto un 1'36"883 davvero interessante a gomma usata, precedendo di 4 e 8 decimi rispettivamente De Giacomi (Tsunami RT) e Gianluca Giorgi (BeDriver), mentre Francesco Fenici (AB Racing) e Paolo Gnemmi (Ebimotors) hanno completato la top-5.

Marco Galassi e Massimo Navatta, infine, sono stati gli unici due piloti iscritti al weekend a decidere di non partecipare al test, ma i due gentleman driver si aggiungeranno alla compagnia nelle libere di stasera (sessione di un’ora), con l'entrylist che si attesterà al dato definitivo di 35 vetture al via e il meteo che continuerà a essere sereno così come al momento previsto per l'intero fine settimana.

I tempi del test pre-Festival

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1'35”581 02. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"316 03. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"396 04. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"427 05. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"472 06. Leonardo Caglioni Team Malucelli +0"475 07. Keagan Masters Ombra Racing +0"500 08. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"521 09. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"648 10. Pietro Armanni Ombra Racing +0"720 11. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"854 12. Andrea Fontana Ebimotors +0"855 13. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"979 14. Artem Slutskii Target Competition +0"988 15. Ariel Levi TDE +1"004 16. Alberto Cerqui BeDriver +1"015 17. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"088 18. Zakhar Slutskii Target Competition +1"103 19. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +1"253 20. Alberto De Amicis Ebimotors +1"302 21. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +1"565 22. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"637 23. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"705 24. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +1"981 25. Gianluca Giorgi BeDriver +2"061 26. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"152 27. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"811 28. Max Montagnese Team Malucelli +2"971 29. Huilin Han AB Racing +3"158 30. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"196 31. Ilario Introna Ghinzani Arco Motorsport +3"354 32. Johannes Zelger Tsunami RT +3"773 33. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +3"993