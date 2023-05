Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde ok, Bertonelli non abdica

Esulta l'Enrico Fulgenzi Racing per la doppia pole conquistata da Larry Ten Voorde nel primo round della Porsche Carrera Cup Italia. Squadra e pilota olandese sono raggianti per l'inizio entusiasmante vissuto finora.

Lo stesso Ten Voorde sembra poi sempre più calato nel "clima italiano" e già oggi pomeriggio in gara 1 avrà l'occasione di completare l'opera scattando davanti a tutti grazie al crono super firmato stamattina: 1'35"104, tempo mai toccato prima sul circuito romagnolo nel monomarca tricolore con la 911 GT3 Cup modello "992" (e il suo ideal recita 1'34"969, mentre quello assoluto che comprende i migliori split 3 di Malucelli e split 4 di Iaquinta addirittura 1'34"800).

"Un grande grazie al team EF Racing, senza il quale non ci sarei riuscito - ha dichiarato Ten Voorde dopo la premiazione Q8 Hi Perform riservata al poleman di giornata -. I ragazzi hanno lavorato duramente dal test di giovedì fino a qui e io ero piuttosto contento della macchina. Non mi ero posto obiettivi, ho cercato di andare a mente sgombra a ovviamente ora è bello essere qui con una doppia pole position. Dico ‘Grazie ragazzi!’ (in italiano, ndr) e grazie anche alla Porsche Carrera Cup Italia per l'accoglienza. Ora ci aspettano due gare, entrambe da affrontare a manetta perché la strada da fare è ancora lunga, ma non vedo l’ora. Penso che abbiamo mostrato dei buoni progressi ogni volta che siamo scesi in pista, continuiamo così".

Le due pole di stamattina all'olandese valgono anche i primi 4 punti della stagione. Tenuto conto che 1 o 2 appuntamenti dovrà saltarli causa concomitanze, restano comunque un piccolo passo in una possibile rincorsa al titolo tricolore: "Sì, ogni buon risultato è un passo. Ma io penso solo gara per gara. E la penso sempre così, anche quando affronto un campionato per intero. Non fa differenza e alla fine vedremo dove saremo, di sicuro spingerò ogni volta possibile e ripeto che il livello qui è davvero elevato".

Sulla sua strada, a Misano il due volte campione Supercup potrebbe ritrovare Diego Bertonelli, che gli partirà al fianco sia oggi in gara 1 sia domani in gara 2. In realtà un po' sorpreso dal risultato, il driver toscano che quest'anno è in Bonaldi Motorsport in qualifica è apparso in forma smagliante.

Il suo commento sulla prima fila conquistata resta onesto tra qualche piccolo rammarico e consapevolezza della velocità del rivale in una qualifica così emozionante: "E' andata benissimo, non mi aspettavo di essere così vicino al poleman che tutti immaginavamo. Non commettere un errorrino, ma come tutti, forse ci avrebbe portato davanti con 35"1, anche se Ten Voorde avrebbe sicuramente potuto fare 35"0, mentre per gara 2 non c'era storia. Ho fatto un buon secondo giro ma non abbastanza. Sono contentissimo della vettura, mi sono soltanto dovuto trovare io con il feeling. A mano a mano è andata bene e sono contentissimo".

Ma si può battere Ten Voorde? "Perché no? Certo, con lui ho già avuto a che fare nel 2020 nella Carrera Cup Germany e lì non c'era storia, la macchina era diversa e io avevo un'esperienza diversa, mentre lui era molto competitivo. Quest'anno e qui a Misano magari può andare un po' più a mio favore..."