Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde chiama, Iaquinta risponde

E' stato un inizio scoppiettante fra test e prove libere quello vissuto ieri dalla Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit, nel quale in mostra si sono immediatamente messi i due plurititolati del monomarca in griglia, quello internazionale della Supercup, Ten Voorde, e quello nazionale, Iaquinta.

L'olandese di EF Racing, al comando della classifica generale, è stato il più veloce nelle due ore di test pre-gara al pomeriggio, fra l'altro con un tempo davvero interessante, 1'35"581, con il quale ha staccato di almeno 3 decimi tutta la concorrenza diretta per il titolo.

Poi il colpo di scena nelle libere notturne, quando Ten Voorde, con soli 8 giri all'attivo, ha dovuto rientrare ai box per un inusuale inconveniente al semiasse. Lavoro non del tutto completato, dunque, che, conscio del fatto di rimanere il favorito nelle qualifiche di stamattina, ha così commentato: "Guidare al buio è stato piuttosto divertente, anche se poi ho percorso solo pochi giri a causa della rottura del semiasse. E' stato ugualmente speciale, perché mi ha ricordato l'esperienza dell'endurance. Per la pole position dovremo guidare più veloce possibile in ogni curva e mettere tutto insieme. Il team, Enrico Fulgenzi ed io stiamo spingendo e lo faremo anche oggi".

Proprio questa mattina a Misano si sono intanto aperti i cancelli del Porsche Festival, che fa da prestigiosa e appassionata cornice a questo penultimo round della Carrera Cup Italia 2023, che tra la finalissima della Porsche Esports, le qualifiche di stamattina alle 12.15 con prima volta di diretta streaming su www.carreracupitalia.it dalle 12.00 e gara 1 in notturna vivrà un sabato al massimo.

Così come spera di fare Iaquinta, salvo miracoli ormai fuori dai giochi per il titolo dopo il contatto con Masters e ritiro a Monza gara 1, ma confermatosi come uno dei rivali più ostici di Ten Voorde, abituato a sfidarlo anche in Supercup.

Il driver calabrese di Ghinzani Arco Motorsport ha chiuso nono a sei decimi dall'olandese nel test, ma poi nelle libere serali è stato il più veloce girando in 36 netto in una sessione che tutti hanno cercato di massimizzare in ottica gara 1, cercando anche di prendere i riferimenti al buio, tra l'altro con l'insidia di incappare troppe volte nell'infrazione di track limits che qui a Misano non poche gran crea a piloti stessi e commissari.

Iaquinta ha approfittato proprio del test anche per un check sulla vettura proprio in conseguenza del ripristino della 911 GT3 Cup numero 38 dopo Monza. Poi ha concluso il venerdì con un commento all'insegna della positività "Bene sia di giorni sia di notte. Sono molto fiducioso, anche perché nel test non avevo gomma nuova. Nelle libere a pari condizioni direi che siamo messi bene. A guardare la classifica infatti non posso dire che non me la giocherà per la pole position, vediamo come andrà, di sicuro ce la metterò tutta".

Anche perché, vista l'importanza della posta in palio a questo punto della stagione, la questione non riguarderà soltanto loro due...