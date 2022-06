Carrera Cup Italia | Misano: Tag Heuer premia il "combattivo" Fontana

Carica lettore audio

Ritorna il premio "Don't Crack Under Pressure" nella Carrera Cup Italia. Iniziativa e riconoscimento sono dunque confermate anche per il 2022 nella partnership che lega Porsche Italia e Tag Heuer, il noto brand svizzero di orologi già legato da anni al marchio automobilistico tedesco.

la formula è del tutto similare a quella della scorsa stagione: è un premio speciale che mette in luce il pilota che nel corso di tutto il weekend di gara abbia dimostrato di saper meglio reagire nei momenti di più intensa bagarre di gara, di essere il più "combattivo" e "resistente", insomma.

Alla chiusura di ogni tappa, vengono selezionati i tre piloti giudicati più meritevoli, che possono essere votati via web tramite un apposito link. A Misano è così stato premiato da Tag Heuer nell'hospitality Porsche Andrea Fontana, il driver di Bonaldi Motorsport che ha vinto il sondaggio riferito alla tappa di Imola su Enrico Fulgenzi e Gianmarco Quaresmini, gli altri due piloti selezionati per "non essersi mai arresi sotto pressione" in occasione del primo round del mese scorso.

Per l'appuntamento in corso al Misano World Circuit, le tre nomination saranno svelate dopo gara 2 delle 12.35 (diretta tv su Cielo e Sky Sport Arena e live streaming su www.carreracupitalia.it), nella quale proprio il pilota bellunese scatterà dalla prima fila al fianco del poleman Keagan Masters. Le votazioni per il protagonista preferito saranno quindi possibili da lunedì su un nuovo e apposito portale web.