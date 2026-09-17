Carrera Cup Italia | Misano: sprint finale con il tris e... l'incomodo!

Con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno, puntuali come le stagioni iniziano anche le sfide decisive della Porsche Carrera Cup Italia. Misano World Circuit e Mugello sono gli scenari della fase clou della stagione 2026, un'annata da "cambio generazionale" che ne ha già fatte vedere di belle in pista, tra rivelazioni, sorprese e grandi duelli, e ora promette un finale ad alta tensione. Con epilogo possibile, seppur improbabile, già questo weekend a Misano.

Dopo una pausa estiva più lunga che mai, sul tracciato romagnolo, il monomarca tricolore riaccende i motori per vivere tutte le emozioni del primo dei due weekend che decideranno le sorti di un’intera stagione.

Il quinto round 2026 approda a Misano da venerdì a domenica e attende 28 Porsche 911 GT3 Cup pronte a contendersi punti che assomigliano sempre più a dei macigni per la corsa ai titoli. A due appuntamenti dal termine della stagione, la lotta è aperta, così come la corsa alla nomination per il Talent Pool, il programma che premierà il miglior under 23.

Leader dell'assoluta e tra i Rookie, Andrea Bristot, anche alla luce delle recenti pole e vittoria centrate a Monza in Supercup, punta ad allungare in classifica proprio sul tracciato dove nel secondo round stagionale conquistò i suoi primi due successi nella serie di Porsche Italia (Misano ha infatti ospitato anche la tappa di maggio).

Da lì il bellunese si è lanciato in vetta a una classifica che l'ha poi visto dominare fino alle qualifiche di Vallelunga e ora lo ritrova ancora con un cospicuo vantaggio, ma a fronte di una concorrenza più vicina e soprattutto, alla vigilia del penultimo atto, ringalluzzita nello spirito.

Memore delle due difficili gare vissute proprio a Vallelunga prima della pausa, il 26enne driver veneto dovrà guardarsi dalle ambizioni di classifica proprio di due protagonisti del citato Talent Pool: Pietro Delli Guanti e l’olandese Senna Van Soelen, dominatori della tappa disputata sul circuito romano e primi inseguitori dell’alfiere di Dinamic Motorsport.

In un fine settimana che attende anche il ritorno a sorpresa di Simone Iaquinta tra le fila di Prima Ghinzani e il penultimo appuntamento della Porsche Taycan Rush, le due gare della Carrera Cup Italia si disputano sabato alle 15:00 e domenica alle 12:10 in diretta su DAZN e sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Scenario e Pro-tagonisti

Alla vigilia dei duelli sui 4.226 metri dell’impianto intitolato a Marco Simoncelli, Bristot vanta 25 punti di vantaggio su Delli Guanti. Il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform si rilancia all’inseguimento precedendo a sua volta Van Soelen, al via con il team Target, attuale leader nella classifica riservata alle squadre anche grazie ad Aldo Festante.

Il driver campano occupa la quinta posizione nella graduatoria generale alle spalle di Gianmarco Quaresmini. Il bi-campione bresciano può ancora sperare di rientrare nella rincorsa al titolo e, nel ruolo di... quarto incomodo, in Prima Ghinzani sarà per la prima volta affiancato da Iaquinta, altro bi-campione della serie la cui esperienza potrebbe tornare utile proprio per le ambizioni del driver lombardo e della squadra capitanata da Giacomo Scanzi.

L’esperto pilota calabrese non sarà comunque l’unica novità del weekend di Misano. Al debutto assoluto nel Porsche Carrera Cup Italia arrivano infatti due giovani talenti provenienti da altri campionati nazionali del marchio.

Dalla Carrera Cup Deutschland approda Max Mutschlechner confermandosi anche in Italia con il team Target, mentre l’australiano Max Geoghegan, esponente di una storica famiglia del motorsport del proprio Paese, esordirà con Dinamic Motorsport.

Oltre a lui e a Bristot, il team diretto da Maurizio Lusuardi schiera William Mezzetti, reduce da una buona prova in casa a Vallelunga, e il sammarinese Lorenzo Cheli, capofila e testimonial di un progetto contro il bullismo che proprio a Misano coinvolgerà circa cento studenti di un istituto di Urbino.

Nella contesa per la top-5 assoluta, tra i più attesi al via tornano a schierarsi il giovane britannico Harley Haughton, già più volte a podio con Fulgenzi Racing (la prima proprio a Misano), il duo di BeDriver formato da Lirim Zendeli e Diego Bertonelli e l’alfiere di Ebimotors Alberto Cerqui, campione nel 2021.

Al rientro dopo l’assenza a Vallelunga sarà invece Marco Butti. Il rookie comasco è alla ricerca del primo podio con la 911 GT3 Cup di The Driving Experiences, squadra dove ritrova il giovane olandese Paul De Prenter, entrato per la prima volta in top-10 a Vallelunga.

Tra gli esordienti, attenzione al portacolori ungherese del team Malucelli Benjamin Berta, sempre a punti negli ultimi tre appuntamenti, al cosentino di Omnia Motorsport Ermanno Quintieri, a caccia di rivincite dopo il radiatore rotto a Vallelunga, e soprattutto al talento britannico di Ombra Racing Callum Voisin.

L’inglesino del team bergamasco ha già conquistato il podio in stagione, ma per un impegno concomitante aveva saltato in maggio proprio il round di Misano, circuito dove sarà quindi all’esordio.

In squadra Voisin ritroverà la giovane svizzera Karen Gaillard, a punti negli ultimi due appuntamenti, l’outsider olandese Nathan Schaap e quello argentino Luciano Martinez, entrambi desiderosi di lasciare un proprio segno su una stagione altalenante.

Michelin Cup

La rincorsa al titolo della Michelin Cup riprende a Misano dopo l'inatteso cambio della guardia in vetta alla classifica. L’exploit messo a segno in gara 2 da Andrea Girondi a Vallelunga lo scorso 5 luglio ha infatti permesso al pilota torinese di Fulgenzi Racing di balzare al comando, superando Cesare Brusa (Prima Ghinzani).

Fra i due, però, balla soltanto un punto e in vista della finalissima del 1° novembre anche nella categoria dei piloti "bronze" ci sarà da tenere d'occhio gli inseguitori. Un po' per la loro indole e un po' per i valori espressi negli anni (oltre alle vittorie).

Non a caso hanno tutte le intenzioni di rimanere in corsa per il titolo almeno fino al Mugello anche Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), Francesco Fenici (The Driving Experiences) e il già due volte campione Alex De Giacomi, che in Ebimotors sarà di nuovo affiancato da Andrea Galli, quest'ultimo però alla prima stagione al volante della 911 GT3 Cup.

Programma completo

Il quinto atto della Carrera Cup Italia si apre con i 60 minuti del turno unico di prove libere in programma venerdì 18 settembre a partire dalle 15.40 (con al momento segnalata la possibilità di trovare pista bagnata). Sabato la lotta per la pole position scattaalle 9.35 con i tradizionali 40 minuti riservati alle qualifiche.

Sempre sabato, gara 1 va in scena nel pomeriggio alle 15 e il sipario di gara 2 chiuderà i conti domenica a partire dalle 12.10. Entrambe prevedono la distanza di 30 minuti + 1 giro e la diretta e l'on demand disponibili su Dazn (fra i contenuti gratuiti, basta iscriversi), oltre al live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Classifiche attuali

Assoluta: 1. Bristot 159; 2. Delli Guanti 134; 3. Van Soelen 114; 4. Quaresmini 108; 5. Festante 89; 6. Haughton 87; 7. Zendeli 61; 8. Bertonelli 59; 9. Cerqui 45; 10. Butti 43; 11. Fant 39; 12. Voisin 38.

Rookie: 1. Bristot 159; 2. Van Soelen 114; 3. Haughton 87; 4. Butti 43; 5. Voisin 38.

Michelin Cup: 1. Girondi 85 ; 2. Brusa 84; 3. De Giacomi 74; 4. Stefanelli 68; 5. Fenici 65.

Team: 1. Target 214; 2. Dinamic Motorsport 176; 3. Prima Ghinzani 153; 4. BeDriver 145; 5. Fulgenzi Racing 120.

Gli iscritti a Misano

N. Pilota Team 3 Alberto Cerqui Ebimotors 4 Paul De Prenter The Driving Experiences 7 Marco Butti The Driving Experiences 8 Pietro Delli Guanti Team Q8 Hi Perform 10 Lirim Zendeli BeDriver 11 Callum Voisin Ombra Racing 12 Luciano Martinez Ombra Racing 14 Senna Van Soelen Target SRL 15 Aldo Festante Target SRL 17 Benjamin Berta Malucelli Motorsport 18 William Mezzetti Dinamic Motorsport 19 Max Geoghegan Dinamic Motorsport 20 Harley Haughton Enrico Fulgenzi Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 22 Ermanno Quintieri Omnia Motorsport 24 Max Mutschlechner Target SRL 25 Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport 30 Karen Gaillard Ombra Racing 32 Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani Motorsport 33 Nathan Schaap Ombra Racing 35 Andrea Bristot Dinamic Motorsport 38 Simone Iaquinta Prima Ghinzani Motorsport 50 Francesco Maria Fenici The Driving Experiences 54 Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport 56 Cesare Brusa Prima Ghinzani Motorsport 67 Alex De Giacomi Ebimotors 75 Andrea Galli Ebimotors 88 Andrea Girondi Enrico Fulgenzi Racing