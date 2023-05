Carrera Cup Italia | Misano: si riparte da(l) "capo" in gara 2

A Misano la Porsche Carrera Cup Italia riparte da gara 2, in programma in mattinata alle 11.55 a conclusione del primo round stagionale. Un primo round finora tutto marcato Ten Voorde-EF Racing, che tra l'altro ripartiranno dalla seconda pole position su due.

Per la prima volta si applica il nuovo regolamento che per lo schieramento di gara 2 considera i secondi migliori crono settati in qualifica sabato. Nel caso di Misano, nessuna carta rimescolata in top-5. Partenza dunque con Ten Voorde, Bertonelli, Agostini, Cerqui e Ferrari davanti a tutti.

Subito dietro si è guadagnato una fila Quaresmini, scattato in P8 in gara 1 e che ora invece si posizionerà sesto. Perde proprio quella posizione Iaquinta, invece, grande protagonista ieri e ora settimo al via. Tra gli altri, Jorge Lorenzo, costante in qualifica e ultra-combattivo in gara ieri, passa dalla P13 alla P11.

Spetta dunque in primis e di nuovo a Bertonelli cercare di arginare lo strapotere di Ten Voord, magari a sferrare l'attacco al via, ma soprattutto cercare di "copiare" il ritmo infernale mostrato in gara 1 dall'olandese, che prova già a scappare in classifica.

Il pilota toscani di Bonaldi Motorsport ha così raccontato la sua prima gara stagionale, che comunque l'ha visto come migliore degli italiani che puntano in alto, e la sfida con il due volte vincitore della Supercup: “E’ andata bene in generale. Larry, con l’esperienza e il passo che ha, mi aspettavo andasse via. A un certo punto però penso di aver rotto la scatola guida perché lo sterzo era diventato abbastanza duro. Ho cercato di dargli fastidio dopo la ripartenza dalla safety car, quando qualche errorino lo ha commesso, però alla fine sono contento del secondo posto, anche per la squadra. Ten Voorde ho cercato di studiarlo, comunque, ma soprattutto sarei curioso di chiedergli se cambia modo di guidare dalla qualifica alla gara”.

In effetti proprio in gara l'olandese ha fatto la reale differenza, mentre in prova si era "limitato" a prendersi la pole per un solo decimo. Chi è sembrato poter contrastare meglio il suo ritmo ieri, ma ha pagato una qualifica non ideale, è Iaquinta, terzo in rimonta e dunque subito a podio: “E' andata benissimo gara 1 - ha detto il bi-campione di Ghinzani Arco Motorsport -, mi sono divertito. E’ stata una bella gara e come sempre la Carrera Cup è combattutissima. Purtroppo sono partito sesto perché ho avuto dei problemi in qualifica. Come sempre in gara sono riuscito a esprimere il massimo. Ora in gara 2 sarà dura perché dovrò partire settimo, però voglio fare ancora onore a me e al team, che ringrazio, perché il lavoro è stato duro per cercare di portare a casa il podio”.

Oggi sarà certamente un gradino più difficile e a caccia di riscatto andranno in tanti, da Agostini, che ieri ha pagato soprattutto un feeling/condizione personale non al 100% pur prendendo punti in top-10, al campione in carica Quaresmini, pronto a modificare alcune regolazioni che ieri non hanno funzionato. E poi chi quel podio lo ha sfiorato, con Cerqui e Ferrari agguerritissimi, e chi come Iaquinta ha pagato una qualifica in tono minore come Malucelli.

Intanto nel weekend c'è stata l'opportunità anche per la foto ufficiale di gruppo dei piloti 2023, dalla location inusuale dopo aver scelto una tribuna dell'autodromo romagnolo (foto grande in alto).

I tempi delle qualifiche per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1'35”186 02. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"132 03. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"246 04. Alberto Cerqui BeDriver +0"317 05. Lorenzo Ferrari Raptor Engineering +0"367 06. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"450 07. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"472 08. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"652 09. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"706 10. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"814 11. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"857 12. Pietro Armanni Ombra Racing +0"877 13. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"889 14. Andrea Fontana Ebimotors +0"986 15. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"109 16. Artem Slutskii Target Competition +1"241 17. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"344 18. Kang Ling Ombra Racing +1"362 19. Zakhar Slutskii Target Competition +1"510 20. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"615 21. Alberto De Amicis Ebimotors +1"641 22. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +1"952 23. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +2"092 24. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"116 25. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"337 26. Gianluca Giorgi BeDriver +2"421 27. Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +2"476 28. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"505 29. Max Montagnese Team Malucelli +2"756 30. Matteo Rovida TDE +3"267 31. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"421 32. Huilin Han AB Racing +3"571 33. Johannes Zelger Tsunami RT +3"581 34. Marco Galassi Team Malucelli +3£722 35. Andrea Levy Raptor Engineering +6"670