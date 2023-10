Carrera Cup Italia | Misano: si riparte da gara 2, si decide la Michelin Cup?

Manca ormai poco per gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia al Porsche Festival. l penultimo round stagionale andrà in archivio con una corsa cruciale dopo il rimescolamento delle carte avvenuto ieri nella notturna, quando Ten Voorde è stato costretto al ritiro.

In un primo momento si è pensato a causa del contatto iniziale con Iaquinta, ma la possibilità è stata immediatamente esclusa dallo stesso campione olandese di EF Racing: "Ho avuto una noia meccanica, ho avuto un leggero contatto con Iaquinta, ma non ha avuto niente a che fare con quanto già sentivo in auto. Ed è sempre andato peggiorando, fin quando non ho più potuto farci niente".

Anche da quanto trasmesso in tv sui canali Sky si era iniziato a capire che Ten Voorde potesse avere qualche problema, probabilmente con qualcosa legato a convergenza/sterzo già al via e si è parlato di un braccetto o un tirante.

In ogni caso l'olandese si schiererà regolarmente in pole position oggi pomeriggio e ritroverà al suo fianco Matteo Malucelli, al quale servirà non ripetere la partenza anticipata che ieri gli ha poi tolto il podio.

Vincitore ieri, Keagan Masters invece che sesto stavolta si posizionerà in seconda fila, affiancato da Alberto Cerqui. Lo schieramento dei secondi migliori tempi che decretano la griglia di gara 2 è davvero interessante vista la classifica generale rivoluzionata.

Seguono infatti Simone Iaquinta e Giorgio Amati, mentre Diego Bertonelli, ora secondo in classifica a soli due punti da Gianmarco Quaresmini, scatta dalla settima casella (più indietro rispetto a ieri), con Riccardo Agostini ottavo.

Quaresmini al via sarà invece solo 11esimo, anche lui più indietro rispetto a ieri, e ha già dichiarato che "ieri è andata bene con la fortuna, oggi l'obiettivo è limitare i danni il più possibile" .

Comunque andrà il titolo assoluto si deciderà a Imola, mentre per la Michelin Cup la storia è diversa, perché dopo il terzo posto di ieri Alberto De Amicis ha l'opportunità di chiudere i conti su Alex De Giacomi e Francesco Fenici.

Il pilota di Ebimotors scatta fra l'altro dalla pole position di categoria: matematicamente gli basterà arrivare davanti al rivale bresciano fino al sesto posto. Con una vittoria, quindi, il titolo di Michelin Cup sarà suo.

I tempi per la griglia di gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1'35”341 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"135 03. Keagan Masters Ombra Racing +0"139 04. Alberto Cerqui BeDriver +0"181 05. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"213 06. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"292 07. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"316 08. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"410 09. Artem Slutskii Target Competition +0"476 10. Ariel Levi TDE +0"595 11. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"697 12. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"747 13. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"775 14. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"898 15. Zakhar Slutskii Target Competition +0"938 16. Pietro Armanni Ombra Racing +0"948 17. Andrea Fontana Ebimotors +0"991 18. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"096 19. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"269 20. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +1"611 21. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +1"690 22. Alberto De Amicis Ebimotors +1"786 23. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"881 24. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"044 25. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"134 26. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"334 27. Gianluca Giorgi BeDriver +2"513 28. Ilario Introna Ghinzani Arco Motorsport +2"842 29. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +2"860 30. Johannes Zelger Tsunami RT +3"148 31. Max Montagnese Team Malucelli +3"478 32. Marco Galassi Team Malucelli 3”818 33. Huilin Han AB Racing +4"070 34. Paolo Venerosi Ebimotors +4"251 35. Massimo Navatta Raptor Engineering +6"410