Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde in pole con record

Larry Ten Voorde è il primo poleman della Porsche Carrera Cup Italia 2024. Stamattina, nelle qualifiche del round inaugurale del monomarca tricolore, al Misano World Circuit l'olandese campione in carica non ha fallito l'occasione e battendo il suo stesso record (pole dell'ottobre 2023 in 1'35"043) ha conquistato la pole position per la gara 1 di stasera alle 21.00 (diretta su Dazn anche in modalità gratuita e su www.carreracupitalia.it) con uno stupefacente 1'34"757.

Inizia dunque secondo pronostico il 2024 della Carrera Cup Italia, ma ben altri due piloti sono stati in grado di abbattere il muro del 35 netto, mettendosi immediatamente all'inseguimento dell'alfiere dell'Enrico Fulgenzi Racing.

Al fianco di Ten Voorde, in prima fila si schiererà Simone Iaquinta. Alla distanza il driver di Prima Ghinzani è uscito fuori con la consueta caparbietà e con il crono di 1'34"918 si è piazzato secondo a meno di due decimi in una sessione di prove ufficiali tiratissima come da attese.

Ottimo l'esordio con la 911 GT3 Cupè ufficiale del Team Q8 Hi Perform per Keagan Masters: il 24 enne sudafricano è rientrato nel prestigioso monomarca settando il terzo crono della mattinata in 1'34"984 e dunque a soli 66 millesimi da Iaquinta.

Dopo le ottime prestazioni messe in mostra fra test e libere, Dinamic Motorsport ha completato con solidità la top-5: il rookie Francesco Braschi (il migliore anche fra gli under 23 dello Scholarship Programme) sul circuito di casa è quarto a 5 decimi da Ten Voorde (ma non migliorando ocn il secondo set di Michelin nuove), mentre il compagno di squadra Aldo Festante ha concluso quinto in 1'35"405, precedendo di pochi millesimi Alberto Cerqui (BeDriver) e Lirim Zendeli (Ombra Racing), settimo e secondo nella Rookie dietro a Braschi.

Consistente quindi l'inizio di Bayley Hall. L'australiano nuovo volto di BeDriver scatterà ottavo dopo aver chiuso le qualifiche a un decimo da Zendeli, mentre gli attesi Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) e Marvin Klein (Target Competition) hanno completato la top-10 girando a 9 decimi dal poleman.

Il bi-campione francese, fra l'altro, ha concluso appena un millesimo davanti al giovane compagno di quadra tedesco Janne Stiak, 11esimo e a sua volta davanti all'olandese Flynt Schuring (Fulgezni Racing) e a Diego Bertonelli, solo 13esimo con TDE, più lento rispetto al secondo tempo che aveva ottenuto nelle libere di ieri sera.

Anche in Michelin Cup non sono mancate sfide di vertice molto ravvicinate. E anche qui è toccato al campione in carica prendersi la pole: 20esimo, assoluto, Alberto De Amics è stato il più veloce della categoria in 1'36"505 con la 911 Gt3 Cup di Ebimotors, appena un decimo meglio di Luca Pastorelli, a lungo in testa con Dinamic Motorsport.

Terzo a due decimi si è invece classificato un pimpante Gianluca Giorgi (BeDriver), di pochi centesimi davanti a Paolo Gnemmi (Ebimotors), il quale a sua volta ha rpeceduto di un solo millesimo Francesco Fenici, subito in top-5 alla prima presenza con Raptor Engineering.

La qualifica per gara 1