Carrera Cup Italia | Misano: penalty-Pastorelli, a Fenici la Michelin Cup!

Mentre è confermato l'ordine d'arrivo con Masters, Ten Voorde e Zendeli davanti a tutti nell'assoluta di gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia a Misano, il colpo di scena arriva dalla Michelin Cup.

Già vincitore di gara 1 e oggi primo al traguardo, Luca Pastorelli è stato però penalizzato nel post-gara, retrocedendo al terzo posto nella classifica della categoria, che ha un nuovo vincitore, Francesco Fenici, al primo centro 2024 e con Raptor Engineering, e una nuova "medaglia d'argento", Alberto De Amicis, che migliora ulteriormente un risultato da podio arrivato con Ebimotors dopo una bella rimonta dalle retrovie.

L'alfiere modenese di Dinamic Motorsport, invece, retrocede in terza posizione (piazzamento comunque da podio), pagando 5 secondi di penalty comminati dai commissari sportivi in conseguenza di una manovra irregolare alla Curva del Tramonto nei confronti proprio di Fenici, che nel finale stava attaccando la leadership (e per un soffio non è riuscito a inserirsi anche De Amicis).