Carrera Cup Italia | Misano, Morbidelli: “Così potenzio il team Dinamic”

Carrera Cup Italia, Supercup e Sports Cup Suisse (inaugurata lo scorso weekend): Dinamic Motorsport conferma anche per il 2024 la partecipazione ai tre monomarca Porsche e la compagine fondata da Maurizio Lusuardi lo fa avvalendosi di una nuovo “capo” al muretto box: il già F1 Gianni Morbidelli (già visto "in azione" nei test e ora pronto a inaugurare il monomarca tricolore a Misano da oggi a domenica).

Per il pilota pesarese si tratta della prima esperienza “aldilà del muro”, iniziata con le idee ben chiare attraverso alcuni inserimenti (ben noti nell’ambiente) che hanno riguardato il settore tecnico del team: “Per me si apre un nuovo capitolo - esordisce Morbidelli -; per la prima volta vestirò il ruolo di team manager e lo faccio in una squadra preparata e al fianco di Maurizio Lusuardi che mi darà modo di crescere e da cui devo apprendere tanto. Abbiamo deciso di rafforzare l’organico tecnico investendo in figure di qualità ed esperienza quali Luca Baldisserri e Gianfranco Fantuzzi, che si affiancano a Bruno Chiazzaro e Mathew Ghersi e che sono sicuro ci faranno crescere, non solo a livello tecnico”.

Gianni, come è iniziato il tutto e perché queste prime decisioni?

“Con Lusuardi ho un rapporto di amicizia di lungo corso, correvamo insieme a fine Anni ’80 / primi ’90, e mi ha chiesto di collaborare con il suo team. Per me è tutto nuovo, ho a che fare per la prima volta con cose che ho sempre vissuto dall’altra parte come pilota. La mia grande fortuna è aver lavorato con 33 squadre diverse in 40 anni di attività, a tutti i livelli fra l’altro, conoscendo un po’ tutte le dinamiche interne a un team, fermo restando che quando sei tu a dovertene occupare diventa un sistema non certo semplice da gestire. La prima cosa che mi premeva era rinforzare le aree migliorabili e la parte tecnica era una di queste.”

In che modo?

“Abbiamo messo insieme un quartetto di tecnici di valore aggiungendo a Ghersi e Chiazzaro (con il quale lavorai nelle corse Turismo) sia Fantuzzi, che è stato il mio ingegnere di pista al mio primo anno come collaudatore in Ferrari F1 e poi dopo tanti anni in Ferrari è stato in Toro Rosso e anche Toyota, sia Baldisserri, altro uomo di grande esperienza, per tanti anni in Ferrari anche nell’epoca Todt-Schumacher. Due personaggi che vanno a rinforzare le risorse umane già importanti che lavoravano nel team. Questo è un po’ il mio orgoglio, la felicità di aver portato in Dinamic dei personaggi che oltre ad avere tanta esperienza nel settore possiedono un background e un know-how che ci consentiranno di crescere. Personalmente è anche un ritorno al passato, se vogliamo, ma con personaggi che per me rappresentano una fetta di storia importante nell’automobilismo. A volte si perde di vista quello che c’è dietro a una squadra, in realtà gli aspetti umani sono fondamental.”

In Supercup affiancherete al confermato ed esperto olandese Jaap Van Lagen due rookie, cioè Aldo Festante e Francesco Braschi, impegnati da oggi anche in Carrera Cup Italia, in questo caso con la terza 911 GT3 Cup affidata in Michelin Cup al rientrante Luca Pastorelli...

“A livello di piloti credo che abbiamo una line up intrigante, un bel mix tra esperienza e talento. In Supercup puntiamo molto sui due rookie, credo nel loro potenziale.”

Come li hai visti nei test?

“Braschi è un giovane ex formulista, ha un approccio giusto, molto professionale. L’ho visto bene, anche se poi bisogna mantenere i piedi per terra, bisogna crescere, non ha esperienze con le ruote coperte. Ovvio che quando ci si va a scontrare con uno schieramento di altissimo livello come in Supercup e ora anche in Carrera Cup Italia, dove abbiamo davvero dei riferimenti importanti oggi, bisogna essere bravi a ottimizzare il lavoro in tempi molto brevi e quindi anche avere la grande capacità di sfruttare il più possibile le gomme nuove. La qualifica è importantissima e lo è diventata pure in Italia. Poi anche da Festante mi aspetto una crescita durante la stagione Supercup. E proprio sulla base di quanto abbiamo messo insieme in termini di risorse umane e tecniche mi auguro che la crescita di entrambi possa rivelarsi piuttosto rapida.”

In questi primi mesi da team manager di Dinamic che impressione hai avuto e che cosa hai imparato?

“La mia fortuna come dicevo è quella di aver lavorato con tante squadre, però bisogna poi mettere in pratica tutto. Non è facile, il team è impegnato su più fronti e quindi la mole di lavoro è molto importante. Non mi aspettavo vita facile ma mi rendo conto che è un impegno importante: di responsabilità, di organizzazione, di gestione logistica e anche umana e di grande attenzione su tutto. Poi da Lusuardi posso solo imparare e la sua figura per la mia formazione attuale è fondamentale, devo in primis ringraziarlo per la fiducia e per il supporto.”

Fra l’altro il suo team ha spesso e volentieri vinto in Carrera Cup Italia...

“Questo denota un grande lavoro da parte della squadra. Ci sono dei ragazzi molto bravi, lo avevo notato già negli anni passati. Dietro ai risultati dei piloti c’è sempre una squadra, ci sono delle persone che si impegnano e lavorano duramente. Fondamentale avere dei ragazzi capaci, equilibrati, bravi e professionali. Questo era un grande punto di partenza al quale ho aggiungo delle ‘ciliegine sulla torta’ e ora ogni macchina/pilota è affidata a un ingegnere di grandi capacità.”

Come sono suddivisi?

“Fantuzzi segue Braschi, Festante è con Ghersi come lo scorso anno, Van Lagen ha Baldisserri e Pastorelli invece Chiazzaro. Cercheremo ogni giorno di crescere e introdurre qualcosa in squadra che ci permetta di essere il più organizzati possibile. Quando hai così tanti impegni devi avere una programmazione. Fra l’altro io sono un pignolo da sempre, è un po’ la mia caratteristica, lo era da pilota e intendo continuare su questa linea. Lavorare con precisione e con una certa programmazione è nella mia indole e spero che questo serva anche all’interno della gestione di una squadra. Spero di essere all’altezza, mi sto impegnando e anche divertendo. Il divertimento resta comunque fondamentale in qualsiasi lavoro...”