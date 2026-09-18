Carrera Cup Italia | Misano: meteo minaccioso, penalty pure!

Tuoni, diluvio e aria fine per ora al Misano World Circuit, dove la Porsche Carrera Cup Italia si è riunita dopo oltre due mesi per disputare il quinto e cruciale penultimo round della stagione. Che a quanto pare volge inevitabilmente all'autunno...

Tutti nel paddock sono in attesa del briefing con il direttore di prova Massimiliano Ghinassi e soprattutto delle prove libere, che scattano alle 15.40. Pioggia permettendo, ovviamente.

Al momento la tanta acqua venuta giù da poco prima di mezzogiorno è in leggera diminuzione, ma le previsioni non lasciano sperare bene per il turno del pomeriggio. Non certamente decisivo, ma molto atteso da piloti e squadre dopo il lungo stop e per trovare una messa a punto quanto mai fondamentale in vista poi di un sabato e una domenica così importanti nell'economia del campionato.

Si ripartirà con Bristot davanti a Delli Guanti di 25 punti e più staccati Van Soelen e Quaresmini, mentre in Michelin Cup è lotta a cinque e i primi due, Girondi e Brusa, sono separati da un misero punticino.

Nel paddock, però, non si fanno solo i conti relativi alla classifica, perché, oltre al meteo, che però non dovrebbe incidere sullo svolgimento di qualifiche e gare, in considerazione si tengono anche il fattore track limits, davvero rilevante sul circuito romagnolo, la situazione delle Michelin "jolly" da poter utilizzare nuove di zecca e i punti di penalità che ciascun pilota ha accumulato sulla propria "patente".

In realtà la questione pneumatici non dovrebbe incidere più di tanto, nel senso che, visto che sono massimo 12 le jolly da poter utilizzare, tutti possono punzonarne almeno 8, visto che nessuno ne ha finora richieste e/o utilizzate più di 4. Il che comunque fa pensare che sia qui a Misano sia al Mugello la "pioggia" sarà anche di... gomma!

Per quanto riguarda le penalità che potrebbero derivare dalla patente a punti, invece, la situazione è variegata. Bristot ha pagato già care le infrazioni di gara 1 a Vallelunga e al momento ha accumulato 6 punti. E a quota 10 si pagano 10 posizioni da scontare sulla griglia della gara successiva...

L'unico che ne ha accumulati di più è Martinez, a quota 7. Tra i rivali diretti di Bristot, a rischio prima penalty (5 posizioni a quota 6 punti) è Van Soelen, che ne ha 4, mentre Delli Guanti è arrivato a 3.

Unico a zero nel gruppo di testa è invece Quaresmini, insieme a Mezzetti, la svizzera Gaillard e in Michelin Cup a Fenici. Nella categoria dei piloti "bronze", Galli è a quota 5, mentre tra chi si gioca il titolo, Fenici a parte, Brusa è arrivato a Misano già a quota 4, così come Stefanelli, mentre De Giacomi e il leader Girondi ne hanno accumulato uno soltanto. A conti fatti si rivelerà un vantaggio?