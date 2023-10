Carrera Cup Italia | Misano: Masters e la gara che nessuno voleva vincere

A sorpresa ma anche con grande determinazione e perizia è arrivato il successo di Keagan Masters ieri sera nella "pazza" gara 1 in notturna del penultimo round della Carrera Cup Italia al Porsche Fesrtival. Il giovane sudafricano, rientrato nel monomarca tricolore lo scorso weekend a Monza con un'immediata pole e poi un podio in gara 2, e Ombra Racing, al primo centro stagionale, ora si godono una vittoria frutto sicuramente di un po' di buona sorte ma anche di intelligenza, oltre che di velocità.

Masters scattava sesto in griglia di partenza, ma nella gara che nessuno voleva vincere (Ten Voorde, ritirato, Iaquinta in testacoda per un contatto, Malucelli con noie all'accaleratore e Cerqui imbottigliato in partenza) la decisiva mossa da scacco matto è stato l'attacco e il sorpasso portato a termine su Diego Bertonelli all'ottavo giro.

"Ho cercato di avere una gara pulita dall’inizio - ha detto Masters nel dopo gara -, lasciare i ragazzi davanti a vedersela tra di loro mantenendo un buon passo. Sapevamo che avremmo potuto mantenere un buon ritmo, dovevamo solo aspettare il momento giusto senza commettere errori. Mulucelli aveva un ritmo incredibile, mi ci è voluto tanto per raggiungerlo. Congratulazioni per la gara che hanno fatto Malucelli e Bertonelli."

Malucelli ha poi perso anche il podio per infrazione di jump start, mentre nella classifica scaturita dopo i colpi di scena di ieri sera è risalito secondo come in gara (e come due volte già in maggio a Misano!), a soli 2 punti da Gianmarco Quaresmini, tornato leader, mentre Ten Voorde è terzo a 4 punti e in ogni caso anche gli altri inseguitori sono rientrati in corsa (i primi sei sono racchiusi in 19 punti).

"Gara caotica all’inizio - ha detto Bertonelli -, poi a metà ho calato un pochino, ero già consapevole della penalità di Malucelli, ho cercato di fare spazio a Masters per poi accodarmi, ma alla fine il suo passo era più veloce. Ho spinto di più verso la fase finale, ma purtroppo era ormai distante. Misano ci porta bene, abbiamo voluto riprovare da qui con Bonaldi Motorsport nella gara di casa per il team TDE. Sono contento."

E oggi la rincorsa al titolo riparte in gara 2, che ritroverà Ten Voorde e Malucelli in prima fila con partenza prevista alle 15.20 (diretta su Sky Sport Arena, su Cielo e su www.carreracupitalia.it).

Le classifiche dopo gara 1 a Misano

Assoluta: 1. Quaresmini 116; 2. Bertonelli 114; 3. Ten Voorde 110; 4. Agostini 109; 5. Cerqui 107; 6. Malucelli 97; 7. Amati 88; 8. Festante 73; 9. Iaquinta 71; 10. Strignano 65.

Michelin Cup: 1. De Amicis 127 punti; 2. De Giacomi 102; 3. Fenici 75; 4. Gnemmi 53; 5. Giorgi 49.

Team: 1. Dinamic Motorsport 237 punti; 2. Villorba Corse 181; 3. EF Racing 135; 4. Ombra Racing 130; 5. Bonaldi Motorsport 119.