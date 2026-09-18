Carrera Cup Italia | Misano: spunta Voisin dalle libere bagnate
L'inglesino di Ombra Racing è il primo leader del penultimo atto stagionale, iniziato però sotto la pioggia in una sessione interlocutoria in vista di un prosieguo asciutto del weekend. Bristot e Delli Guanti solo in rodaggio, bene Iaquinta e in Michelin Cup De Giacomi. Domani (sabato) qualifiche alle 9.35 e gara 1 alle 15.00 (su Dazn)
Callum Voisin, Ombra Racing
Foto di: AG Photo
Il penultimo round della Porsche Carrera Cup italia si è aperto al Misano World Circuit con il miglior crono di Callum Voisin nelle libere di oggi pomeriggio. Forse non sorprenderà che con pioggia e condizioni da bagnato ci sia un pilota inglese davanti a tutti.
In realtà, si è trattato soprattutto di una questione di timing, nel senso che il talentuoso alfiere classe 2006 di Ombra Racing ha settato un 1'51"795 nel primo quarto d'ora della sessione che in seguito, per l'intensificarsi della pioggia, nessuno, neppure lui, ha nemmeno potuto avvicinare.
Libere interlocutorie, quindi, alla vigilia di un weekend cruciale che, stando alle attuali previsioni meteo, dovrebbe proseguire interamente sull'asciutto a partire dalle prove ufficiali di domani (sabato) alle 9.35, con gara 1 invece dalle 15.00 in diretta su DAZN.
Il resto della lista tempi, dunque, conta assai relativamente, anche se certifica il rientro positivo di Simone Iaquinta, secondo a 5 decimi con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani. Il due volte campione calabrese ha a sua volta preceduto Lirim Zendeli (BeDriver), il 23enne rookie e "deb" australiano Max Geoghegan (Dinamic Motorsport) e Luciano Martinez con la seconda auto schierata da Ombra Racing (comunque in evidenza, in quanto il team bergamasco ha piazzato anche Karen Gaillard nona e Nathan Schaap decimo).
Geoghegan è di fatto stato l'unico alfiere Dinamic a mettere insieme qualche tornata, mentre Lorenzo Cheli è rimasto al box e William Mezzetti e soprattutto il capoclassifica Andrea Bristot hanno semplicemente effettuato un out/in di verifica.
Così come ha scelto di fare anche l'inseguitore Pietro Delli Guanti, impegnato al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform per pochi minuti nella prima metà della sessione.
Poche schermaglie anche in Michelin Cup, dove Francesco Fenici (TDE) è l'unico che non ha preso la via della pista e fra i migliori in assoluto si segnala il settimo riscontro di Alex De Giacomi con Ebimotors.
Non è una novità che il due volte titolato bresciano abbia un feeling particolare sia con il circuito di Misano sia con le condizioni da bagnato, un feeling che gli ha addirittura permesso di piazzarsi poco dietro a Diego Bertonelli (BeDriver) e 3 decimi davanti a Senna Van Soelen (Target).
I conti "veri", in ogni caso, si faranno per tutti e con tutti in un sabato che a questo punto inizierà con diverse incognite e potrebbe diventare ancora più importante in ottica titoli.
I tempi delle libere
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|1’51”795
|02.
|Simone Iaquinta
|Prima Ghinzani
|1’52”356
|03.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|1’52”606
|04.
|Max Geoghegan
|Dinamic Motorsport
|1’52”678
|05.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|1’52”757
|06.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|1’52”941
|07.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|1’53”568
|08.
|Senna Van Soelen
|Target
|1’53”858
|09.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|1’54”019
|10.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|1’54”032
|11.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|1’54”081
|12.
|Marco Butti
|TDE
|1’54”163
|13.
|Harley Haughton
|Enrico Fulgenzi Racing
|1’54”172
|14.
|Paul De Prenter
|TDE
|1’54”621
|15.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|1’55”044
|16.
|Aldo Festante
|Target
|1’55”153
|17.
|Max Mutschlechner
|Target
|1’55”245
|18.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|1’55”839
|19.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|1’55”958
|20.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|1’56”076
|21.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|1’56”655
|22.
|Andrea Girondi
|Enrico Fulgenzi Racing
|1’56”775
|23.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|2’01”214
|24.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|No time
|25.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|No time
|26.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|No time
|27.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|No time
|28.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|No time
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