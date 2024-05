Carrera Cup Italia | Misano: tutto in un decimo nelle libere!

Dopo il dominio straniero nel test di ieri, è arrivata la riscossa italiana nel venerdì sera di Misano che ha inaugurato il primo round della Porsche Carrera Cup Italia con un'ora di prove libere i cui distacchi la dicono già molto lunga su quanto hanno in serbo i 31 protagonisti del monomarca tricolore per il resto del weekend, stasera fra l'altro tutti obbligati a utilizzare almeno un set di Michelin nuove.

Primo in cima alla lista tempi odierna è Aldo Festante, che con una zampata nel finale ha messo davanti la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport. Il driver campano ha girato in 1'35"751 e sembrava poter migliorare ulteriormente proprio all'ultimo giro, nel quale è però rientrato ai box.

In una sessione serale piuttosto fresca, lineare e senza particolari episodi, squadre e piloti hanno cercato di girare il più possibile e nel giro di un decimo dal riferimento di Festante si sono classificati altri tre protagonisti attesissimi in questo primo weekend 2024.

Diego Bertonelli (The Driving Experiences), Marvin Klein (Target Competition, anche lui stava migliorando proprio all'ultimo passaggio) e Larry Ten Voorde (Enrico Fulgenzi Racing, apparso molto in palla sul ritmo) hanno concluso le libere nell'ordine in top-5, completata da Francesco Braschi, quinto a soli 107 millesimi dal compagno di squadra e ancora una volta apparso a suo agio lungo l'intero turno.

Non a caso è stato il più veloce fra i contendenti al nuovo titolo Rookie, con il miglior inseguitore della categoria, Lirim Zendeli, che ha invece chiuso in decima posizione quello che a tutti gli effetti è il suo esordio in un turno di campionato del monomarca tricolore.

Il pilota tedesco (con anche passaporto albanese) nuova punta di Ombra Racing è rimasto a 7 decimi da Festante, ma è evidente che il traffico e il lavoro differenziato hanno giocato un ruolo tra i vari protagonisti, sia in top-10 sia fuori.

Tornando a distacchi più ravvicinati, sotto ai due decimi è rimasto quello dei due bi-campioni SImone Iaquinta, sesto con Prima Ghinzani, e Gianmarco Quaresmini (settimo con Tsunami RT), sembrato più incisivo dopo qualche problema di setup patito ieri nel test.

A mezzo secondo da Festante hanno quindi concluso la sorpresa dei test Bayley Hall, l'australiano new-entry di BeDriver (Alberto Cerqui ha invece concluso le libere 12esimo a 1 secondo), e il sudafricano Keagan Masters, nono all'esordio con il Team Q8 Hi Perform davanti a Zendeli.

Meno di un decimo è anche il gap che ha diviso i migliori due protagonisti di giornata nella Michelin Cup. Il campione in carica Alberto De Amicis (Ebimotors) è davanti a tutti come nel test, inseguito da Gianluca Giorgi (BeDriver).

Si è quindi confermato fra i più veloci il rientrante Luca Pastorelli con la terza 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport, mentre in crescita seguono Alex De Giacomi (Tsunami RT), Francesco Fenici (Raptor Engineering) e l'esordiente Cesare Brusa (Prima Ghinzani).

Ora è però già tempo di pianificare le qualifiche: la Carrera Cup Italia torna in pista per le prove ufficiali che decideranno gli schieramenti per le due gare domani (sabato) alle 10.20. Le pole position in palio sono estremamente importanti su un circuito come quello romagnolo e gara 1 dà poi appuntamento in notturna alle 21.00 con diretta su Dazn anche in modalità gratuita e su www.carreracupitalia.it.

