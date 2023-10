Carrera Cup Italia | Misano: Iaquinta illumina le libere notturne Con il miglior tempo di 1'36"099 l'alfiere di Ghinzani Arco Motorsport precede Cerqui, Agostini e Amati tutti racchiusi in un decimo nelle libere del penultimo round stagionale al Porsche Festival, mentre Ten Voorde rompe un semiasse ed è costretto allo stop con soli 8 giri completati. Fenici si istalla al top in Michelin Cup su De Giacomi. Domani (sabato) qualifiche al mattino e gara 1 in notturna alle 20.20 con diretta tv su Sky Sport 257

Di: Gianluca Marchese Da domani si apriranno i cancelli del Porsche Festival al Misano World Circuit e la Carrera Cup italia vivrà la prima giornata clou del quinto e penultimo round stagionale, inaugurato già oggi con il test di oggi pomeriggio e il miglior tempo di Larry Ten Voorde in 1'35"581 e con le prove libere serali, che a un orario inconsueto dovuto al fatto che gara 1 si disputerà proprio domani in notturna hanno premiato Simone Iaquinta. Non a caso il lavoro di team e piloti nelle libere si è concentrato perlopiù sul passo gara, con la conseguenza che, oltre al fattore adattamento alla guida al buio, in generale i riscontri sono stati più elevati rispetto a quanto visto nel test di qualche ora prima. Iaquinta ha portato la 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport in vetta alla classifica delle libere a un quarto d'ora dal termine con il crono di 1'36"099 e proprio sul finire della sessione Alberto Cerqui (BeDriver) si è avvicinato fino a 44 millesimi scalando posizione i issandosi al secondo posto. Un altro campione della Carrera Cup, Riccardo Agostini (Villorba Corse), insegue il duo di testa a un solo decimo dalla vetta, quasi eguagliato dal padrone di casa Giorgio Amati (Dinamic Motorsport), quarto, mentre il suo compagno di squadra Gianmarco Quaresmini ha concluso la giornata soltanto al 14esimo posto. A centro gruppo il campione in carica è in... buona compagnia, visto che 11esimo si è classificato Diego Bertonelli (Bonaldi Motorsport) e soprattutto è soltanto 12esimo Ten Voorde. L'olandese di EF Racing ha potuto completare appena 8 giri nella prima parte delle libere, costretto a fermarsi ai box dalla rottura di un semiasse. Tornando ai migliori della serata, quinto tempo per Matteo Malucelli (Team Malucelli) a soli 2 decimi da Iaquinta, inseguito da vicino dal trio di Ombra Racing con Keagan Masters sesto, Pietro Armanni settimo e Leo Caglioni nono inframezzai da Jorge Lorenzo. Il già pluricampione della MotoGP ha trovato un ritmo più costante con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform e ha chiuso la prima giornata di Misano con l'ottavo tempo a mezzo secondo dalla vetta. In una sessione lineare e senza interruzioni, con i primi 18 racchiusi in un secondo, la top-10 è stata completata da Aldo Festante (Dinamic Motorsport), mentre Francesco Maria Fenici con AB Racing è balzato al comando della Michelin Cup con soli due decimi di vantaggio su Alex De Giacomi (Tsunami RT). Piuttosto racvvicinati i migliori protagonisti della categoria in stagione. La coppia Ebimotors formata da Paolo Gnemmi e dal capoclassifica Alberto De Amicis insegue a sua volta braccata da Gianluca Giorgi (BeDriver). Ora l'attesa si sposta sul Porsche Festival e gli appuntamenti clou della Carrera Cup Italia all'evento più prestigioso della stagione: domani (sabato) le qualifiche che decidono la griglia di partenza di entrambe le corse del weekend si disputano in turno unico dalle 12.15 alle 12.55, mentre gara 1 dà appuntamento in serata alle 20.20 a riflettori e fanali accesi e con diretta tv sul canale Sky Sport 257. Sia le qualifiche (per la prima volta, con diretta a partire dalle 12.00) sia gara 1 saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. I tempi delle libere POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 1'36"099 02. Alberto Cerqui BeDriver +0"044 03. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"124 04. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"143 05. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"254 06. Keagan Masters Ombra Racing +0"319 07. Pietro Armanni Ombra Racing +0"432 08. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"523 09. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"670 10. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"698 11. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"701 12. Larry Ten Voorde EF Racing +0"750 13. Ariel Levi TDE +0"815 14. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"838 15. Andrea Fontana Ebimotors +0"871 16. Zakhar Slutskii Target Competition +0"901 17. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +0"988 18. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"010 19. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"123 20. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +1"321 21. Francesco Maria Fenici AB Racing 1"757 22. Artem Slutskii Target Competition 1"860 23. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"985 24. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"080 25. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +2"093 26. Alberto De Amicis Ebimotors +2"372 27. Gianluca Giorgi BeDriver +2"409 28. Ilario Introna Ghinzani Arco Motorsport +3"253 29. Johannes Zelger Tsunami RT +3"343 30. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"350 31. Marco Galassi Team Malucelli +3"912 32. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +4"443 33. Huilin Han AB Racing +4"633 34. Max Montagnese Team Malucelli +5"516 35. Massimo Navatta Raptor Engineering +7"033