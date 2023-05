Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde il più veloce nelle libere

A Misano, oltre a un Ten Voorde subito al top, si è notato che il vento della Porsche Carrera Cup Italia è cambiato: al contrario di quanto accadeva fino allo scorso anno, appena scattato il semaforo verde delle libere del primo round stagionale quasi tutti i piloti di vertice sono scesi in pista, quindi nello stesso momento dei contendenti iscritti in Michelin Cup.

E' il segnale inequivocabile che ogni minuto e ogni secondo sono preziosi in uno schieramento così competitivo come quello di quest'anno. La sensazione che molto si deciderà sul filo trova sempre maggiori riscontri. Per la prova del nove si deve attendere la qualifica di domattina, dove altro fattore da verificare sarà il traffico in pista, anche perché da quest'anno conteranno i migliori due giri più veloci, uno per ciascuna gara.

Intanto il migliore del venerdì è Larry Ten Voorde, capace di girare più veloce dei rivali in 1'35"755, quindi un paio di decimi più lento rispetto ai riscontri settati ieri nel test pre-gara. Era il più atteso e l'olandese due volte campione della Supercup e il nuovo alfiere EF Racing ha timbrato puntuale il cartellino staccando di 175 millesimi Matteo Malucelli, che con il team di famiglia è apparso di nuovo in palla in vista dei turni ufficiali della sua gara di casa.

A sua volta Malucelli ha staccato di un decimo un pimpante Aldo Festante, che con il terzo posto odierno ha ben cominciato la sua nuova esperienza in seno al team Dinamic. La top-5 è completata nello stesso decimo di Festante da Diego Bertonelli (Bonaldi Motorsport) e da Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport), mentre sesto, anche lui vicinissimo, è Giorgio Amati, padrone di casa e alfiere Dinamic Motorsport che ha assaggiato la pista per la prima volta in questi giorni non avendo preso parte al test ieri.

Positivo finora l'esordio di Lorenzo Ferrari in Raptor Engineering. Il 20enne pilota piacentino sembra riuscire ad avvicinare i limiti in scioltezza e ha concluso la giornata con il settimo crono a 4 decimi da Ten Voorde.

Segue un altro osservato speciale di questo inizio di stagione, che tra l'altro fa anche "quadrare" i numeri: Riccardo Agostini, infatti, è ottavo al rientro dopo 8 anni in Carrera Cup e con la 911 GT3 Cup di Villorba Corse ha girato a 6 decimi dal leader.

Medesimo distacco per Enrico Fulgenzi (che Ten Voorde ce l'ha in squadra), per il campione in carica Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport), che completa la top-10, e per Benny Strignano con l'altra vettura di Villorba Corse, mentre il rookie Zakhar Slutskii ha portato il 12esimo tempo in casa Target Competition e Alberto Cerqui, il più veloce ieri nel test, oggi ha terminato soltanto 13esimo con BeDriver.

Naturalmente bisognerà anche valutare che tipo di lavoro e strategia i vari team hanno portato avanti durante queste prime libere, condizionate anche da innumerevoli chiamate di track limit, che tra l'altro hanno portato a penalizzare con 10 minuti di stop ai box ben 7 piloti. Fra questi Jorge Lorenzo (autore del 20esimo tempo a 1"1 dalla vetta con la 911 GT3 Cup del team Q8 Hi Perform).

In Michelin Cup non ha sorpreso il best lap di Alberto De Amicis. Il pilota di Ebimotors ha girato in 1'36"687, 16esimo assoluto e appunto in vetta alla categoria davanti al compagno di squadra Paolo Gnemmi e all'alfiere AB Racing Francesco Maria Fenici, sugli stessi tempi a un secondo dal driver di Guidonia.

Anche qui dovranno essere valutate le condizioni in cui i protagonisti hanno girato in pista, con la top-5 completata dai non lontani Alex De Giacomi (Tsunami RT) e Gianluca Giorgi (BeDriver). Una menzione per i progressi mostrati va quindi sia al sesto sia al settimo di categoria, fra l'altro staccati fra loro di un solo millesimo: Carlo Scanzi, bresciano classe 1989, è al rientro al volante con il team di papà Giacomo (Ghinzani Arco) dopo le esperienze in Targa Tricolore Porsche, mentre Max Montagnese (Team Malucelli) sta prendendo sempre più confidenza con le frenate senza Abs.

Domani (sabato) è la giornata clou del weekend a Misano, che a partire dalle 10.20 ospiterà la qualifica (quest'anno decisiva per la griglia di partenza di entrambe le gare) e poi nel pomeriggio gara 1, al via alle 16.40 e diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1'35”755 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"175 03. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"262 04. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"277 05. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"337 06. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"347 07. Lorenzo Ferrari Raptor Engineering +0"454 08. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"626 09. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"647 10. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"667 11. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"681 12. Zakhar Slutskii Target Competition +0"712 13. Alberto Cerqui BeDriver +0"725 14. Andrea Fontana Ebimotors +0"776 15. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"819 16. Alberto De Amicis Ebimotors +0"932 17. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"019 18. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +1"068 19. Kang Ling Ombra Racing +1"073 20. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +1"123 21. Pietro Armanni Ombra Racing +1"131 22. Artem Slutskii Target Competition +1"282 23. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"867 24. Francesco Maria Fenici AB Racing +1"895 25. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +1"948 26. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"043 27. Gianluca Giorgi BeDriver +2"110 28. Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +2"507 29. Max Montagnese Team Malucelli +2"508 30. Matteo Rovida TDE +2"560 31. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +2"724 32. Huilin Han AB Racing +3"296 33. Marco Galassi Team Malucelli +3"800 34. Johannes Zelger Tsunami RT +3"825 35. Andrea Levy Raptor Engineering +5"416