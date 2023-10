Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde in pole con record al Porsche Festival

Nessuna sorpresa malgrado i colpi di scena e lo spettacolo. E' di Larry Ten Voorde la pole position per gara 1 di stasera e anche per gara 2 di domani nel quinto e penultimo round della Carrera Cup Italia di scena nella cornice del Porsche Festival al Misano World Circuit.

Lo show è stato generale, con anche Simone Iaquinta a lungo in testa e Keagan Masters e lo stesso Ten Voorde addirittura appaiati con lo stesso tempo, ma nel momento topico l'asso olandese di EF Racing ha tirato fuori gli artigli più graffianti e ha sopravanzato tutti con il nuovo tempo record a Misano dell'ultima generazione, il modello 992, della Porsche 911 GT3 Cup: 1'35"043.

Il momento topico sono stati gli ultimi 5 minuti della qualifica, quando tutti i migliori hanno cercato il colpaccio alla ripartenza da una bandiera rossa causata da un fuoripista con appoggio alle barriere di Alberto De Amicis, comunque in pole di Michelin Cup con Ebimotors, nella piega in uscita dal Curvone che precede la curva del Carro.

Il crono ottenuto da Ten Voorde oggi migliora di un decimo quello della sua pole position fatta segnare nell'appuntamento di inizio stagione disputato in maggio. In quell'occasione fu Diego Bertonelli ad affiancarlo in prima fila, stasera invece toccherà a Matteo Malucelli posizionarsi in prima fila e provare a sorprendere l'olandese volante.

Il pilota romagnolo del Team Malucelli, che nel round di casa si è fermato a 180 millesimi dalla pole, ha preceduto Iaquinta, terzo a 3 decimi con Ghinzani Arco Motorsport, e Alberto Cerqui, che con la 911 GT3 Cup di BeDriver è quarto a soli 3 millesimi dal calabrese.

In top-5 è entrato anche Bertonelli con Bonaldi Motorsport, quinto a 4 decimi e di un soffio davanti a Keagan Masters. Stavolta al rientrante sudafricano di Ombra Racing non è riuscita la magia come a Monza, mentre la sorpresa della qualifica è Artem Slutskii, il rookie di Target Competition nseritosi abbondantemente in top-10 grazie al settimo tempo ottenuto a mezzo secondo da Ten Voorde.

Seguono il padrone di casa Giorgio Amati (DInamic Motorsport, con identico tempo di Slutskii!), Riccardo Agostini (Villorba Corse) e il compagno di team del poleman, Enrico Fulgenzi. Altra sorpresa battente bandiera israeliana è quella di Ariel Levi. Alla prima qualifica in Carrera Cup Italia, la new-entry del team TDE ha concluso con un incoraggiante 11esimo crono, precedendo il campione in carica Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport), mentre Jorge Lorenzo è il 14esimo qualificato con il Team Q8 Hi Perform a contenere entro il secondo il distacco da Ten Voorde.

La pole della Michelin Cup come accennato è di De Amicis nonostante l'inconveniente del finale di sessione. Il pilota di Guidonia ha preceduto di un solo decimo Alex De Giacomi (Tsunami RT) e il compagno di squadra Paolo Gnemmi. In top-5 di categoria, leggermente più staccati, hanno quindi concluso Francesco Fenici (AB Racing) e Gianluca Giorgi (BeDriver).

Terminate le qualifiche, il Porsche Festival prosegue ora le numerose attività fino alla gran parata del tardo pomeriggio, mentre la Carrera Cup tornerà in pista per gara 1 in notturna con il via previsto alle 20.20 e trasmissione in diretta tv sul canale Sky Sport 257 e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi della qualifica per gara 1

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1’35”043 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"180 03. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"288 04. Alberto Cerqui BeDriver +0"291 05. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"394 06. Keagan Masters Ombra Racing +0"412 07. Artem Slutskii Target Competition +0"536 08. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"536 09. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"638 10. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"781 11. Ariel Levi TDE +0"794 12. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"838 13. Zakhar Slutskii Target Competition +0"916 14. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0”975 15. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"058 16. Leonardo Caglioni Ombra Racing +1"105 17. Pietro Armanni Ombra Racing +1"188 18. Andrea Fontana Ebimotors +1"289 19. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"360 20. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +1"626 21. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +1"842 22. Alberto De Amicis Ebimotors +1"911 23. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"014 24. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"080 25. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"308 26. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"332 27. Gianluca Giorgi BeDriver +2"702 28. Ilario Introna Ghinzani Arco Motorsport +3"003 29. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"015 30. Johannes Zelger Tsunami RT +3"218 31. Marco Galassi Team Malucelli +3"451 32. Max Montagnese Team Malucelli +3"621 33. Huilin Han AB Racing +3"898 34. Paolo Venerosi Ebimotors +4"485 35. Massimo Navatta Raptor Engineering +6"567