Carrera Cup Italia | Misano: il test pre-gara parla straniero

Se le due ore in programma in mattinata erano state disturbate dalla pioggia, sull'asciutto il test pomeridiano in vista del primo round della Porsche Carrera Cup Italia al via da domani ha fornito le prime risposte (e conferme) al Misano World Circuit.

Sulla sessione pomeridiana, conclusa con 4 driver stranieri davanti a tutti, il timbro lo ha messo Larry Ten Vorde, che con la 911 GT3 Cup di EF Racing e con il numero 1 sulle portiere si è immediatamente messo a "tirare il gruppo" come del resto gli era riuscito anche nel test collettivo pre-season il mese scorso a Imola.

A Misano l'asso olandese oggi ha replicato con il crono di 1'35"332 (e tanti altri crono interessanti intorno al 35 e mezzo), cioè a soli 3 decimi dalla sua ultima pole sul circuito intitolato a Marco Simoncelli (ottobre 2023).

Se il campione in carica è una certezza (per la "sentenza" si aspettino almeno le qualifiche di sabato mattina), qualche sorpresa alle sue spalle non è mancata. Il nuovo alfiere del Team Q8 Hi Perform Keagan Masters è rientrato nel monomarca tricolore sfoggiando un ottimo 1'35"453 e anche lui ottimi riscontri ravvicinati.

Il sudafricano insegue a un solo decimo, quindi, mentre il nome più sorprendente in top-3 è quello dell'australiano Bayley Hall (in azione oggi nella foto in alto), nuova punta di BeDriver. Il 19enne pilota australiano, proveniente dall'omologo monomarca del suo Paese, si è fermato a soli 3 decimi dal leader di giornata mostrando un veloce adattamento alla serie di Porsche Italia e anche al circuito romagnolo dopo l'assenza al test collettivo di Imola.

Chi ha confermato la verve positiva giò mostrata proprio a Imola, invece, è Lirim Zendeli. L'ex F2 ed F3 tedesco di Ombra Racing è balzato al quarto posto nel finale girando a pochi millesimi da Hall e sopravanzando Francesco Braschi come migliore fra i contendenti della nuova categoria Rookie.

Da par suo, il 19enne alfiere di Dinamic Motorsport come a Imola è risultato il più veloce fra gli italiani a 4 decimi da Ten Voorde, concludendo in top-5 e precedendo di 7 centesimi anche il compagno di squadra Aldo Festante, sesto.

In top-10 spicca l'ottavo crono di un altro giovane inserito nello Scholarship Programme, Flynt Schuring, con già esperienze anche in Supercup ma all'esordio nel monomarca tricolore e nuovo volto di EF Racing. L'olandese classe 2006 ha chiuso a 6 decimi dal connazionale e compagno di squadra Ten Voorde, "circondato" nella lista tempi da diversi e attesi "senatori", tutti due volte campioni in Carrera Cup.

Marvin Klein (Target Competition) è il due volte campione francese impegnato nella sua prima stagione Italia, che a Misano si è aperta nel test con il settimo crono in 1'35"924, mentre i bi-campioni italiani Simone Iaquinta (Prima Ghinzani) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami) seguono nono e decimo rispettivamente girando sopra il muro dell'1 e 36.

Come da tradizione a Misano, i distacchi sono rimasti sempre piuttosto contenuti, tanto che di fatto in un secondo sono racchiusi i primi 16 di giornata.

Autore del 19esimo riscontro in 1'36"860, Alberto De Amicis ha inaugurato al meglio la rincorsa alla Michelin Cup. Il campione in carica di Ebimotors ha staccato e preceduto nell'ordine il rientrante Luca Pastorelli (Dinamic), Gianluca Giorgi (BeDriver), il compagno di squadra Paolo Gnemmi, la new-entry Cesare Brusa (Prima Ghinzani) e Francesco Fenici (Raptor Engineering).

Ora, però, la parola passa al weekend di gara, il primo della stagione e quello che conta davvero: i 31 iscritti visti in azione già oggi nel test si ritroveranno in pista domani (venerdì) a partire dalle 20.45 per le prove libere di un'ora che precederanno le qualifiche e le due gare in programma fra sabato e domenica.

