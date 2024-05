Carrera Cup Italia | Misano: il coraggio di Stefanelli

Non è un rientro qualsiasi quello di Stefano Stefanelli nella Porsche Carrera Cup Italia. E se vogliamo è anche uno di quei piccoli, grandi atti di coraggio per i quali i piloti sono così ammirati, anche se loro stessi la vivono spesso e volentieri come una situazione del tutto normale o semplicemente come una sfida contro se stessi. In genere non particolarmente legata alla parola coraggio.

Il gentleman driver toscano negli scorsi anni aveva ripreso la via della pista nelle categorie Turismo dopo aver lasciato il monomarca tricolore nel luglio 2018 in conseguenza di un tremendo impatto fra la sua 911 GT3 Cup e quella di Tommaso Mosca (dal quale fortunatamente si sono ben ripresi entrambi), occorsogli proprio nel round casalingo del Mugello.

Per Stefanelli ritornare nella serie rappresentava un sassolino che voleva togliersi dalle scarpe e con l’approdo nel Team Malucelli quest’anno si sono presentate le giuste condizioni: Stefano si è sentito subito a casa, grazie anche ai consigli di un driver esperto come Matteo Malucelli.

Ad attenderlo c’è ora l’inizio del primo round stagionale al Misano World Circuit, con le prove libere di stasera in programma dalle 20.45 in vista poi di qualifiche e gare fra sabato e domenica.

Una sfida fra l’altro autenticamente tutta nuova per lui, visto che fin dai test ha anche trovato una 911 GT3 Cup diversa, il modello “992” più evoluto in tecnologia, aerodinamica e potenza con il quale è pronto a dare battaglia nella Michelin Cup: “Sono felice di tornare in Carrera Cup Italia - dichiara Stefanelli -, un campionato professionale e molto combattuto. Nel primo test svolto (due mesi fa proprio a Misano, ndr) ho acquisito le prime nozioni sulla ‘992’. Ho deciso di tornare molto volentieri e sono impaziente di risalire di nuovo in macchina”.

Ad aprile c’è stata anche l’anteprima dei test collettivi svolti a Imola: “Una giornata di prove utile per capire ulteriormente la macchina. Grazie al supporto di Matteo Malucelli l’apprendimento è molto professionale e insieme lavoriamo bene. La ‘992’ per me è nuova, è più veloce e rispetto alla vettura del 2018 siamo su un altro pianeta fra carico aerodinamico, frenata, velocità in curva e tanto altro”.

Ora a Misano manca poco alle prove libere del primo round 2024: “Iniziare una nuova stagione è sempre eccitante e adrenalinico. Mi sento pronto alla sfida. La Michelin Cup è molto agguerrita, quindi testa bassa e lavorare. Mancavo da un po’ di tempo, grazie al team il mio approccio è stato graduale e molto positivo e devo dire grazie alla mia famiglia che mi supporta da sempre. Cercherò di fare del mio meglio”.