Carrera Cup Italia | Misano: il "buio" dopo la tempesta

Girerà un po' la testa ai protagonisti della Porsche Carrera Cup Italia in vista delle qualifiche di stamattina al Misano World Circuit. Il turno che aprirà un sabato determinante nelle rincorse ai titoli, visto che il monomarca tricolore inaugura il penultimo round, si disputerà infatti sull'asciutto, mentre ieri nelle libere team e piloti hanno dovuto "combattere" con piene condizioni da bagnato.

La pioggia di venerdì, tanta, non ha consentito di svolgere un lavoro "normale" e quasi tutti hanno di fatto "bypassato" la sessione preparatoria. Le incognite da risolvere per venire a capo di una pole position cruciale e doppia, visto che si decide anche quella di gara 2, non mancheranno, ma non saranno da sottovalutare nemmeno gli effetti su gara 1, visto che sul passo non si è potuto sperimentare nulla.

Un po' tutti nel paddock ripetono che si entrerà in qualifica un po' "al buio". Aiuterà in parte l'esperienza pregressa, soprattutto quella del round disputato sempre in riva all'Adriatico lo scorso maggio, nel quale dominò proprio l'attuale capoclassifica Andrea Bristot.

il driver di Dinamic Motorsport è apparso rigenerato dopo le difficoltà di Vallelunga, anche se devono essergli fischiate le orecchie ieri nel briefing quando, proprio in conseguenza del caos causato sul tracciato romano al termine di gara 1 dello scorso 4 luglio, nel briefing di ieri è stata ricordata prudenza proprio nella possibilità di conclusione gara in regime di neutralizzazione. Che la safety car entri o non rientri ai box...

In ogni caso Bristot, reduce fra l'altro dall'ottimo weekend di Monza in Supercup, è il recordman assoluto sulle 911 GT3 Cup a Misano grazie all'1’34”322 stampato nelle qualifiche di maggio.

"Il record? Dovrebbe essere più fresco rispetto a maggio, quando comunque non era certamente caldissimo, ma scopriremo tutto soltanto girando in pista sull'asciutto", sottolinea il 26enne bellunese.

Nelle libere, Bristot si è limitato a un semplice out/in, come la maggior parte degli alfieri Dinamic: "Era tanto che non usavamo questa macchina e volevamo solo vedere che tutto fosse in ordine. In qualifica non saremo del tutto ‘al buio’, ma sarà importante essere bravi a mettere subito a posto ciò che non funziona con il primo set di Michelin e poi essere sistemati per attaccare nel secondo".

Insomma, si dovrà lavorare di fino, anche se il tempo è pochissimo, come specifica il rivale diretto Pietro Delli Guanti, anche lui da out/in ieri con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform: “Non valeva la pena rischiare con la pioggia, ci siamo solo assicurati che fosse tutto a posto sulla macchina proprio in vista della qualifica. Ho già dei riferimenti sull’asciutto e magari girare sul bagnato mi avrebbe un po’ destabilizzato, visto che poi in qualifica abbiamo poco tempo. Sarà comunque strano entrare in prova senza nemmeno un giro di libere. Dovremo farci trovare subito pronti".

Non a caso, mentre parlava, il 22enne pilota pugliese era intento a riguardare proprio il suo on board della qualifica dello scorso maggio... Si fa quel che si può, del resto, in una situazione nella quale l'esperienza potrebbe giocare un ruolo chiave.

E tra gli altri sfidanti di vertice il più esperto è Gianmarco Quaresmini. Il bi-campione bresciano ha salutato il ritorno di Simone Iaquinta (secondo nelle libere dietro a Callum Voisin) per la prima volta al suo fianco in Prima Ghinzani e pur in una classifica che lo vede a meno 51 da Bristot non ha nessuna intenzione di mollare: "Era inutile rischiare ieri, anche se ho comunque effettuato qualche giro per rodare i dischi proprio per la qualifica. Stamattina andremo un po’ ‘al buio’, vediamo che cosa succede, finché c’è la matematica io al titolo continuo a credere”.

In tanti, quindi, vorranno giocarsi ogni chance proprio a partire da una qualifica del genere, che come un'ardita mano di poker potrebbe anche ribaltare valori acquisiti o magari sorprendere con protagonisti inattesi.

Poi si andrà in gara 1, quando i punti da conquistare saranno pesantissimi: l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 15.00 come sempre anche in diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it.