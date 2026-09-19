Carrera Cup Italia | Misano: Girondi-Brusa, l'altra sfida

La Michelin Cup reclama la sua parte nella Porsche Carrera Cup Italia. La categoria riservata ai piloti "bronze" sta disputando il penultimo round del monomarca di Porsche Italia fra le medesime difficoltà dei Pro (in particolare il diluvio che venerdì non ha permesso di girare sull'asciutto nelle libere) e i medesimi riflettori puntati sui vertici della classifica.

La resa dei conti del Mugello di avvicina e in Michelin Cup l'equilibrio regna ancor più sovrano quest'anno. Solo un punto divide al momento il leader Girondi e l'inseguitore Brusa, che era stato lepre fino a Vallelunga, tappa nella quale il driver di Prima Ghinzani è incappato in un weekend davvero storto.

Bravissimo ad approfittarne il rivale di Fulgenzi Racing, che con il successo di gara 2 in quell'occasione si prese la vetta scavalcando il drive rlombardo per un solo punto. Dopo le libere interlocutorie di ieri, però, in qualifica a Misano Brusa ha immediatamente messo in chiaro la propria volontà di tornare davanti in vista poi di gara 2, quando avrà di nuovo l'opportunità di scattare davanti a Girondi.

Una doppia pole di categoria che potrebbe dunque rivelarsi molto importanti nella definizione delle forze in campo nell'ultima del Mugello. il driver torinese ha comunque già dimostrato di poter ribaltare le sorti in gara e il duello si annuncia davvero aperto su una pista comunque ostica e particolare come quella adriatica.

Senza considerare il fatto che "all'andata" (cioè nel round disputato sempre a Misano nel maggio scorso) i due si divisero la posta in palio con un successo a testa, Brusa al sabato e Girondi alla domenica.

E senza dimenticare che in gioco potrebbero rientrare anche gli inseguitori del duo di testa. Stefanelli in qualifica ha sofferto un po' con il secondo set di Michelin nuove e non è riuscito a dare una zampata nel finale per riuscire magari a riscrivere gli equilibri di partenza, ma della partita sarà anche lui.

Così come De Giacomi, generalmente a proprio agio a Misano (fu 2° in gara 1 a Maggio) e, dopo le noie dovute a un cuscinetto patite in qualifica stamattina, quando ha girato esclusivamente per qualificarsi e tra le altre senza neppure l'Abs funzionante, probabilmente anche Fenici, che proprio sul circuito romagnolo aveva centrato il primo podio stagionale.

Tornando invece nella top-10 assoluta, sulla griglia di gara 1 oggi pomeriggio Harley Haughton sconterà la penalità rimediata a Vallelunga in gara 2, quando causò un contatto con Ariel Levy. Domenica rovinata per entrambi, con l'inglese di Fulgenzi Racing che ora paga 5 posizioni sullo schieramento di Misano.

Haughton si era qualifica buon nono davanti al connazionale Callum Voisin, ma scatterà 14esimo, mentre il giovane talento di ombra Racing erediterà la sua casella della griglia in quinta fila al decimo posto risale di una posizione Diego Bertonelli.