Carrera Cup Italia | Misano: gara 2 cambia podio, sale Cerqui!
Voisin penalizzato nel post: il bresciano di Ebimotors guadagna così la terza posizione dietro a Van Soelen e Delli Guanti, mentre Bristot recupera il quarto posto e intasca ulteriori due punti. Retrocesso anche Butti
2026_PCCI_05_Misano2_gara2_Cerqui ritrova il podio in Carrera Cup Italia
Foto di: AG Photo
Sono due, e importanti, le penalità comminate nel post-gara 2 dai commissari del quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Misano Wolrd CIrcuit. Un weekend come sempre combattutissimo che si conclude con la decisione che esclude Callum Voisin dal podio celebrato poche ore fa e che "recupera" Alberto Cerqui al terzo posto.
Il rookie inglese di Ombra Racing ha preso 5 secondi di penalità perché reo di un contatto con Lirimi Zendeli in fase di sorpasso. Oltre a Cerqui che ritorna sul podio del monomarca che vinse nel 2021 e ci torna con il team Ebimotors dopo tanti anni, l'effetto principale è anche quello di far salire Andrea Bristot da quinto a quarto.
Il capoclassifica guadagna così ulteriori due punti su Pietro Delli Guanti, oggi secondo dietro a Senna Van Soelen e ora a meno 28 dal bellunese ai vertici della classifica. Voisin precipita invece da terzo a ottavo, mentre Zendeli entra in top-5.
Poco dietro, Marco Butti perde a sua volta l'ottavo posto di gara 2 per una penalità di 10 secondi comminatagli per aver colpito Gianmarco Quaresmini, precipitato 14esimo. Il rookie comasco, invece, esce dalla zona punti, mentre in top-10 guadagna una posizione William Mezzetti (ora nono) ed entra Paul De Prenteer.
Seguito anche a Misano da coach Larry Ten Voorde, il 19enne esordiente olandese ha così raggiunto il decimo posto per il secondo weekend consecutivo dopo esserci riuscito anche a Vallelunga prima della pausa estiva. Segnali di progressioni piuttosto interessanti, che nel corso del weekend di Misano sono arrivati anche da altri giovani impegnati in Carrera Cup, dal rookie ungherese del team Malucelli Benjamin Berta al 18enne sammarinese Lorenzo Cheli.
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