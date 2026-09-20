Carrera Cup Italia | Misano: rivincita di Van Soelen in gara 2

E' Senna van Soelen il vincitore di gara 2 del penultimo atto della Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit in una corsa interrotta a pochi minuti dalla fine, con già safety car comunque impiegata per neutralizzare la contesa, per via di una brutta carambola che ha coinvolto i protagonisti della Michelin Cup Andrea Girondi, Cesare Brusa e Alex De Giacomi, con in particolare questi ultimi due protagonisti di un rovinoso crash fra loro (innescato dalla stessa carambola).

A parte gli evidenti danni alle rispettive 911 GT3 Cup, tutto sembra essersi risolto senza grossi problemi e Van Soelen ha potuto regolarmente celebrare il suo terzo successo stagionale festeggiando sul podio insieme al team Target, tornato ad allungare nella classifica a squadre.

il 21enne pilota olandese aveva preso il comando di gara 2 in uscita dalla Variante del Parco poco dopo aver effettuato un ottimo spunto in partenza dalla prima fila, grazie al quale è riuscito a superare il poleman Andrea Bristot.

Dietro a Van Soelen, sul podio hanno poi concluso Pietro Delli Guanti, che si conferma secondo come in gara 1 con il Team Q8 Hi Perform, e Callum Voisin, ottimo protagonista di vertice con Ombra Racing nell'arco dell'intero weekend e bravo ad avere la meglio nel duello finale per il terzo posto con Alberto Cerqui.

Il bresciano di Ebimotors ha così centrato il quarto posto a sua volta precedendo Bristot, incappato in una domenica non ideale. L'attuale capoclassifica, che con la top-5 odierna rimane comunque il favorito per il titolo che si deciderà al Mugello il 1° novembre nonostante la bella prova di Delli Guanti, è andato in difficoltà al terzo giro dopo essere stato infilato dallo stesso pilota pugliese, che in quel frangente si era guadagnato la seconda piazza.

Poi Bristot è stato sopravanzato anche da Voisin, Cerqui e Lirim Zendeli, poi sesto al traguardo con BeDriver davanti al comapgno di squadra Diego Bertonelli. Fino all'ottavo posto è invece risalito Marco Butti, che si conferma tra i migliori sul passo gara al volante della 911 GT3 Cup di TDE.

In top-10 hanno quindi concluso Aldo Festante (Target), rallentato da un contatto con Nathan Schaap, e William Mezzetti. Il pilota romano del team Dinamic è stato bravo a rimanere fuori dai guanti nei frangenti più caldi, quando fra i vari contatti a farne le spese è stato anche Simone Iaquinta (Prima Ghinzani), spedito in testacoda da Harley Haughton (penalizzato con drive through), mentre Gianmarco Quaresmini non è riuscito a far meglio del 15esimo posto dopo aver perso diverse posizioni da metà gara in poi.

Nella classifica finale, il pilota bresciano, che così perde il terzo posto in campionato a favore di Van Soelen, si ritrova addirittura alle spalle di Stefano Stefanelli, che così, scampato il pericolo della carambola che ha coinvolto tutti i protagonisti della Michelin Cup che lo precedevano (Girondi, Brusa e De Giacomi), con il team Malucelli ha potuto conquistare la seconda vittoria di categoria in stagione.

Un successo importante per il driver toscano, arrivato proprio quando tutto sembrava perso e invece è di nuovo in gioco. E il gioco si deciderà proprio nella tappa casalinga del Mugello.

Sul podio della Michelin Cup, per via della bandiera rossa che ha interrotto la gara dopo la già neutralizzazione della safety car e il conseguente recupero del giro precedente, sono classificati proprio Girondi, tornato in vetta alla classifica, e Brusa, che con Prima Ghinzani non ha fatto in tempo a salire sul terzo gradino per le premiazioni e ora insegue in campionato a un solo punto dal torinese di Fulgenzi Racing. La stessa situazione che Misano presentava alla vigilia... Sotto con il Mugello!