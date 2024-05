Carrera Cup Italia | Misano: gara 1 "rivoluzionaria" in Michelin Cup

In Michelin Cup ieri sera gara 1 del primo round della Porsche Carrera Cup Italia è terminata a Misano ben dopo il traguardo che ha premiato vincitore Pastorelli subito alla prima dopo il rientro in Dinamic Motorsport e sul podio Fenici, a sua volta alla prima con Raptor Engineering, e Giorgi, beffato proprio nelle ultime curve ma in ogni caso terzo con BeDriver nella difficile notturna.

Sono dunque loro i primi leader della categoria, che invece strada facendo ha clamorosamente perso i primi due classificati dello scorso anno, De Amicis e De Giacomi. Quest'ultimo di fatto messo fuori gioco nelle prime curve, quando è venuto a contatto con la new-entry Brusa con conseguente guasto al differenziale che non gli ha permesso di classificarsi meglio dell'ottava posizione.

Per il campione in carica, invece, il raccolto è davvero magro (i 2 punti del nono posto) dopo aver svettato in qualifica ed essere scattato molto bene al via, mantenendo il comando della Michelin Cup senza particolari problemi.

Il pilota di Guidonia, però, nel finale è incappato in una "bussata" che ha mandato in testacoda Giacon, che in quel momento lo precedeva, e lui stesso, perdendo le ormai alte probabilità di vittoria e nel contempo la possibilità di scattare dalla seconda posizione (la 21esima assoluta) sulla griglia di gara 2 oggi.

Ieri sera, nel post-gara 1, infatti, per l'episodio è stato penalizzato di 8 posizioni sullo schieramento odierno, nel quale a questo punto si ritroverà dietro ai rivali diretti. Fra l'altro con Pastorelli in pole a questo punto davanti a Giorgi, Gnemmi, Fenici e De Giacomi, che appunto guadagnano la posizione sul campione in carica.