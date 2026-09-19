Carrera Cup Italia | Misano: l'ipoteca di Bristot in gara 1

Non si ferma Andrea Bristot al Misano World Circuit e dominando fa sua gara 1 del penultimo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia, mettendo sempre più una seria ipoteca sulle proprie chance di titolo

Dopo il minuto di silenzio iniziale per onorare al memoria di Sandro Mazzola, il leader del monomarca tricolore non ha esitato un attimo a prendere il comando della corsa dalla pole position e da lì in poi è stato protagonista di un assolo coronato con la quinta vittoria stagionale in nove gare e più volte condito da giri veloci.

Il migliore alla fine è risultato il nono in 1'36"070 e al 26enne bellunese di Dinamic Motorsport vale un ulteriore punto in una classifica nella quale ormai gli resiste, ma piuttosto staccato, Pietro Delli Guanti.

Scattato terzo, l'alfiere del Team Q8 Hi Perform è stato bravissimo a guadagnare la scia iniziale di Bristot infilandosi nel pertugio lasciato aperto da Senna Van Soelen, arrivato lungo alla curva del Rio poco dopo un ottimo spunto iniziale dalla prima fila.

Il portacolori del team Target, terzo nei primi giri, è uscito di scena più tardi dopo aver perso anche la possibilità di lottare almeno per il podio. Alla tornata numero 8, infatti, già fuori dalla top-10, il giovane olandese è stato costretto a rientrare ai box con un braccetto della sospensione piegato.

Non è andata meglio al compagno di squadra Aldo Festante, che scattava quarto dalla griglia di partenza ma è finito in testacoda al sesto giro e solo 17esimo al termine dopo essere stato anche penalizzato di 5 secondi per aver causato un contatto con Lirim Zendeli nelle fasi iniziali ,mentre i due erano in lotta per la top-5.

Con Delli Guanti rimasto l''unico a inseguire Bristot, alle spalle si è scatenata la bagarre per il terzo gradino del podio. Gianmarco Quaresmini ha giocato il jolly alla curva Misano sul finire del quinto giro: il bresciano di Prima Ghinzani con una bella manovra era riuscito a infilare sia Van Soelen sia Festante, istallandosi proprio al terzo posto, ma pochi metri dopo ha dovuto arrendersi al ritorno di Zendeli, che al giro precedente era invece risucito a sopravanzare per via di una sbavatura dello stesso pilota tedesco di BeDriver.

Con il dueo del team Target fuori dai giochi e risuperato Quaresmini, Zendeli a quel punto si è definitivamente istallato in terza posizione, portandosi dietro Callum Voisin. L'inglesino di Ombra Racing le ha provate tutte nella lotta per il podio, ma dopo un lungo al Carro ha dovuto arrendersi e acontentarsi della quarta piazza finale, alle spalle di bristot, Delli Guanti e proprio Zendeli, che così ha guadagnato il primo podio stagionale.

In top-5 ha trovato posto anche un pimpante Marco Butti. Autore di un avvio difficoltoso, il talento comasco di TDE ha saputo pazientemente risalire fino alla quinta piazza finale, sopravanzando anche lui Quaresmini, che ha concluso sesto davanti ad Alberto Cerqui, settimo con Ebimotors.

In ottava piazza, pur penalizzato di 5 posizioni sulla griglia (scattava 14esimo), si segnala l'ottima rimonta di Harley Haughton con la 911 GT3 Cup di Fulgenzi Racing. Spettacolari i duelli ingaggiati a più riprese dal rookie britannico con il rientrante Simone Iaquinta.

Il bi-campione di Prima Ghinzani ha pagato 5 secondi di penalità per track limits e tagliato il traguardo si è ritrovato fuori dalla top-10, ma comunque a punti, mentre alle spalle di Haughton si è classificato nono Diego Bertonelli, che in realtà aveva concluso settimo maanche lui con 5 secondi da scontare per abuso dei limiti della pista.

Completa la top-10 Nathan Schaap con Ombra Racing davanti al duo di Dinamic Motorsport formato da William Mezzetti e un combattivo Lorenzo Cheli, che ha a sua volta preceduto Luciano Martinez (Ombra Racing), la new-entry Max Mutschlechner (Target) e il penalizzato Iaquinta.

Gara 1 del Misano World Circuit non ha lesinato emozioni e grandi duelli neppure in Michelin Cup, nella quale torna al successo un redivivo Alex De Giacomi, bravissimo a salire in prima posizione di categoria nel corso del secondo giro e di non mollarla fino al traguardo, sul quale torna anche in piena corsa per il titolo.

Numerosi nel corso dei giri gli scambi di posizioni fra i pretendenti alla categoria, con anche Stefano Stefanelli capace di risalire la corrente e con Malucelli Motorsport festeggiare il secondo posto sul podio alle spalle del bressciano di Ebimotors.

Sul podio torna anche Cesare Brusa. Il driver di Prima Ghinzani scattava dalla pole di Michelin Cup, ma nella bagarre inziale ha perso diverse posizioni al Rio e ha dovuto risalire la china fino a un terzo posto che sul traguardo è quanto mai prezioso perché gli consente di ritrovare la vetta della classifica.

Brusa, infatti, da meno 1 è tornato a più 1 nei confronti di Andrea Girondi, quarto oggi con Fulgenzi Racing davanti a un combattivo Francesco Fenici (TDE), che scattava dal fondo dopo le noie patite in qualifica.

Ora l'attenzione si sposta su gara 2, che vedrà di nuovo Bristot e Van Soelen in prima fila e scatterà alle 12.10 di domani (domenica), sempre con diretta e on demand disponibile su DAZN (anche in modalità gratuita) e live streaming su www.carreracupitalia.it.