Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde su Masters in gara 1

A Misano nessuna sorpresa ma una corsa e un duello entusiasmanti e dal ritmo infernale: Larry Ten Voorde è il primo vincitore della stagione della Porsche Carrera Cup Italia davanti a un indomito Keagan Masters e a una certezza sempre più solida rappresentata da Francesco Braschi.

Ten Voorde ha aperto il 2024 vincendo gara 1 in notturna dalla pole position tenendo a bada Simone Iaquinta, che scattava al suo fianco, nelle prime due tornate e poi Masters per il resto dei 30 minuti + 1 giro della contesa.

Il campione in carica è dunque in testa al campionato a punteggio pieno anche grazie alle due pole position ottenute in mattinata, per effetto delle quali scatterà davanti a tutti anche domani (domenica) in gara 2, in programma nel più consono orario delle 12.00 e in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita, e su www.carreracupitalia.it.

In prima fila l'alfiere della Fulgenzi Racing ritroverà proprio masters, con il quale stasera ha a lungo duellato a colpi di giri veloci. Dopo aver superato Iaquinta al giro 3 nella zona del Rio, il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform ha cercato di tenere il passo del leader, riuscendo addirittura ad avvicinare Ten Voorde settando tre giri veloci consecutivi che gli hanno consentito di portarsi a soli 7 decimi al giro 6.

L'olandese, però, ha risposto colpo su colpo e riaperto un minimo di gap, di fatto conservato poi fino alla fine, con ulteriori due giri più veloci, intascando anche il punto aggiuntivo del best lap in 1'35"841, crono limite settato al giro 8.

Alle spalle dei due contendenti, anche Braschi al giro 3, con una chirurgica staccata alla Quercia, è riuscito a superare Iaquinta, che dopo un ottimo spunto in partenza al secondo giro ha piegato un braccetto della sospensione della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani.

Il giovane alfiere di Dinamic Motorsport non aveva il passo dei fuggitivi e dopo metà gara ha iniziato a gestire al meglio la situazione, salendo sul suo primo podio in Carrera Cup, un terzo posto assoluto che gli è valso anche il successo nella nuova categoria Rookie, dove è così balzato immediatamente in vetta davanti a Lirim Zendeli.

Dietro a Braschi, Iaquinta ha difeso strenuamente il quarto posto al traguardo dagli attacchi di Aldo Festante, che ha completato la top-5 con una solida prestazione portando ulteriori punti in casa Dinamic e precedendo Alberto Cerqui, a sua volta sesto dopo una corsa molto regolare al volante della 911 GT3 Cup di BeDriver.

Alle spalle del campione 2021 proprio all'ultimo giro è risalito Marvin Klein. Il bi.campione francese di Target Competition ha superato Zendeli proprio all'ultimo giro, guadagnando la settima piazza in ottima rimonta dalla decima di partenza.

Al tedesco alfiere di Ombra Racing, alla sua prima gara in assoluto in GT, è così rimasto un comunque utile ottavo posto, piazzamento che gli permette di incassare anche i punti del secondo posto dei Rookie, mentre terzo di categoria ha concluso il 18enne connazionale Daniel Gregor, 15esimo assoluto con The Driving Experiences.

Tornando alla top-10, a completarla Gianmarco Quaresmini, nono al suo ritorno con il team Tsunami, e Flynt Schuring: il 18enne olandese completa per Fulgenzi Racing un sabato super ottenendo il decimo posto alla prima gara nel monomarca tricolore.

A parte il ritiro di Cesare Brusa, anche lui alla prima gara in Carrera Cup Italia con Prima Ghinznani, dopo un contatto iniziale con Alex De Giacomi (Tsunami RT), al quale a sua volta si è rotto il differenziale, in Michelin Cup è successo di tutto negli ultimi giri.

Il poleman e campione in carica Alberto De Amicis era saldamente alla comando della categoria quando l'alfiere Ebimotors è incappato in un contatto con Steven Giacon, con conseguente testacoda e ritiro di entrambi.

A quel punto il comando è stato preso da Luca Pastorelli (Dinamic Motorsport), il quale ha rischiato a sua volta in un episodio con Nicholas Pujatti segnalato come under investigation dalla direzione gara.

Pastorelli è in ogni caso riuscito a tagliare il traguardo e vincere la categoria nonostant euna penalità di 5 secondi inflittagli per abuso di track limits, precedendo uno scatenato Francesco Fenici, in grande rimonta con Raptor Engineering e secondo con sorpasso al Carro all'ultimo giro su Gianluca Giorgi (BeDriver), anche lui sul podio finale e davanti a Paolo Gnemmi (Ebimotors) e il duo del Team Malucelli Stefano Stefanelli e Max Montagnese, rispettivamente quinto e sesto.