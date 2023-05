Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde non sbaglia in gara 1

Ancora Larry Ten Voorde. Dopo la pole di stamattina, il 2023 della Porsche Carrera Cup Italia continua a parlare olandese. Il nuovo pilota di EF Racing ha fatto sua anche gara 1, la prima della stagione, issandosi a punteggio pieno con anche il punto del giro più veloce (1'36"395) in vetta alla graduatoria di campionato in una stagione che lo vedrà saltare delle gare ma se proseguirà con questo piglio potrebbe comunque tenerlo in bagarre per il titolo di campione.

E' stata una gara 1 avvincente e anche spettacolare in tanti duelli, ma lì davanti non c'è stata storia: insostenibile per tutti gli altri il ritmo di Ten Voorde, in testa fin dal via e anche bravo a riprendere un po' di vantaggio subito dopo la safety car che dopo metà gara è intervenuta per recuperare la vettura di Matteo Rovida, terminata fuoripista nel tentativo di evitare la 911 GT3 Cup di Johannes Zelger, finito a sua volta in testacoda.

Alle spalle dell'olandese anche Diego Bertonelli dalla prima fila è stato bravo a tenere bene il ritmo sugli inseguitori e portare a casa il primo podio della stagione per Bonaldi Motorsport, con tanto di punti pesanti per la piazza d'onore mantenuta anche dopo la safety car, quando dietro di lui si è issato insidioso Simone Iaquinta.

Tornato in Ghinzani Arco Motorsport, il bi-campione 2019 e 2020 è stato un autentico mastino in gara. Prima il calabrese, che scattava sesto, ha superato Alberto Cerqui e poi, dopo la safety car, alla prima occasione buona è piombato su Lorenzo Ferrari guadagnando un importantissimo terzo gradino del podio.

Proprio Ferrari (Raptor Engineering) e Cerqui hanno quindi completato la top-5. Entrambi hanno approfittato anche della crisi di Riccardo Agostini dopo i primi 5 giri. L'alfiere di Villorba Corse è stato sfilato da diversi rivali dopo essere partito dalla terza casella della griglia, andando comunque a chiudere al nono psoto la sua gara del rientro nella serie che vinse nel 2015.

Ferrari, invece, dopo aver passato Cerqui nelle prime curve dopo il via, nel finale ha duellato con Bertonelli e Iaquinta, ai quali paga dell'inesperienza nella serie, e sul traguardo è buon quarto all'esordio nel monomarca tricolore e nel contempo è il migliore dei giovani dello Scholarship Programme.

Nella bagarre per il podio ha cercato di inserirsi anche Cerqui. Il pilota di BeDriver campione 2021 è apparso competitivo come nelle prove ma è stato costretto ad accontentarsi del quinto posto davanti al padrone di casa Giorgio Amati. Il portacolori di Dinamic Motorsport non ha tenuto il passo dei migliori ma in volata è riuscito comunque a precedere Matteo Malucelli.

Il forlivese del Team Malucelli ha concluso settimo sul traguardo dopo aver insidiato il riminese e aver superato Agostini e Gianmarco Quaresmini con la seconda 911 Gt3 Cup di Dinamic Motorsport al traguardo. Il campione in carica non è andato oltre l'ottavo posto precedendo proprio Agostini e Andrea Fontana, in buona progressione dalla nona fila in partenza e alla prima con Ebimotors a lungo in battaglia con Jorge Lorenzo.

L'ex MotoGP ora ufficiale del Team Q8 Hi Perform sulle quattro ruote è stato uno dei piloti più spettacolari in pista. Numerosi i duelli che l'hanno coinvolto con tanto di sorpassi e controsorpassi. Scattato 13esimo, il maiorchino era risalito fino all'11esimo posto ma in volata si è arreso al ritorno di Aldo Festante (Dinamic Motorsport) e poi, anziché 12esimo, è stato classificato 19esimo a fine gara a causa di una penalità di 5 secondi comminatagli per aver causato un contatto durante il sorpasso su Lodovico Laurini.

Dodicesimo è così salito Benny Strignano (Villorba Corse), mentre hanno pagato un contatto fra loro i due piloti di Ombra Racing, con, seppure in rimonta, Pietro Armanni 17esimo e Leo Caglioni solo 18esimo dopo aver dovuto scontare il drive through comminatogli proprio per aver causato il testacoda del rookie compagno di squadra al primo giro.

Grazie alla ventesima posizione assoluta, Alberto De Amicis conferma i pronostici di Michelin Cup dopo aver strappato la pole di categoria in qualifica. Solo nel finale dopo la safety car l'alfiere di Ebimotors ha sofferto il ritorno di Alex De Giacomi, a sua volta secondo in classe con Tsunami RT.

Alle spalle dei due, gara concreta e primo podio stagionale per Francesco Maria Fenici, che con AB Racing in passato non era mai riuscito a iniziare una stagione con un piazzamento che vale lo champagne a fine gara.

Il driver laziale ha regolato sia Pietro Gnemmi (Ebimotors) sia Gianluca Giorgi (BeDriver), che hanno completato una top-5 che in stagione, viste le premesse odierne, farà scintille e si giocherà il titolo.

Domani (domenica) gara 2 del primo weekend stagionale prende il via alle 11.55 in diretta tv su Cielo (26 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (Sky 204) e in live streaming su www.carreracupitalia.it. In prima fila sono di nuovo attesi Ten Voorde e Bertonelli...