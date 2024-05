Carrera Cup Italia | Misano: è bagarre anche in Michelin Cup!

Chiamateli pure gentleman driver, ma con ben in mente il fatto che, come a Misano spiega Luca Pastorelli sorridendo, "quest'anno non siamo semplicemente piloti Am, siamo a tutti gli effetti dei semi-pro!". E le parole del rientrante pilota modenese di Dinamic Motorsport sono pienamente supportate dai dati.

I crono fatti segnare dai pretendenti alla Michelin Cup nella prima qualifica stagionale della Porsche Carrera Cup Italia stamattina sono di assoluto valore (fra l'altro con la 911 GT3 Cup che in campionato non utilizza l'Abs) e le due griglie di partenza che ne sono scaturite sono già un bel mix.

Non ci sono soltanto loro, naturalmente, e il pacchetto di mischia è ben assortito e ravvicinato, ma il campione in carica Alberto De Amicis e lo stesso Pastorelli sono quelli che hanno duellato per il primato sul filo dei centesimi, guadagnando una pole per uno.

Il pilota di Ebimotors per gara 1 con un balzo felino a pochi minuti dal termine grazie al crono di 1'36"505, l'"avvocato volante" per gara 2 rispondendo in 1'37"710 (suo secondo miglior tempo), anche lui per un soffio.

Gli ingredienti per una sfida di vertice che possa coinvolgere anche gli immediati inseguitori ci sono tutti e da stasera alle 21.00 (gara 1 in diretta su Dazn e www.carreracupitalia.it) sarà bagarre, fra l'altro in notturna (non una condizione ideale per tutti): "Sarà un campionato molto combattuto - ha commentato De Amicis -. iI player in gioco sono tanti e sarà importantissimo marcare punti pesanti in tutte le gare. Oggi ho ottenuto una bella pole position, è andata abbastanza bene. Ho faticato con il primo treno, quando non ho trovato la giusta concentrazione, poi con il secondo sono riuscito a far segnare due bei crono. Peccato solo per un errore al Tramonto che non mi ha permesso di ottenere entrambe le pole".