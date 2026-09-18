Carrera Cup Italia | Misano: duello in famiglia nella Taycan Rush!

Non solo Carrera Cup a Misano. E' tempo di sprint finale anche nella Porsche Taycan Rush, tra duelli in famiglia e diversi outsider a caccia dell'exploit. Il tracciato romagnolo sarà un ulteriore banco di prova per i protagonisti della serie che schiera al via le Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach da mille cavalli gommate Pirelli che per la seconda stagione consecutiva portano la modalità e la mobilità elettrica nelle corse in circuito attraverso una formula di time attack che tiene conto anche di strategia e regolarità.

L’edizione 2026 del primo monomarca a trazione elettrica nella storia di Porsche sta vivendo l’entusiasmante duello tra Andrea Levy e la figlia Federica. Alla luce dei primi tre appuntamenti stagionali, il gentleman driver e imprenditore piemontese è in vetta alla classifica, ma dopo essersi imposta nella tappa di Vallelunga la giovane Federica è ora staccata di soli 5 punti.

Entrambi salirono sul podio dei circuito romagnolo già in occasione del round disputato a maggio e ora tornano a Misano per lo sprint finale che, sempre in parallelo con la Carrera Cup Italia, comprenderà anche l’ultima al Mugello.

In totale tra sabato 19 e domenica 20 settembre saranno nove le vetture schierate dai Centri Porsche coinvolti nella Taycan Rush 2026. Oltre a quelle di Torino e Padova, affidate ai due battistrada, occhi puntati sui Centri Porsche di Milano, che schierano un atteso protagonista come Fausto Gasparetto.

Il pilota lombardo, volto noto nel mondo del time attack, a Misano fu secondo nel 2025 proprio a un soffio da Andrea Levy e va a caccia di rivincite. Nella tappa del maggio scorso, invece, sul circuito romagnolo si impose il Centro Porsche Bari con Davide Nardilli.

Il dealer pugliese ci riprova, stavolta affidando la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach a Michele Dionigi. Dopo la tappa casalinga a Vallelunga, invece, con i Centri Porsche di Roma si conferma Luca Pagani, mentre con il dealer ufficiale di Bologna sarà di nuovo al via Massimiliano Venturi.

Completano la entrylist di Misano gli esordienti Daniele Massaccesi (Centro Porsche Brescia), Alberto Zaccarini (Centro Porsche Firenze) e Alessandro Cutè (Centro Porsche Catania). Le sfide in pista si svolgeranno nei due turni previsti dalla Taycan Rush sabato a partire dalle 18:00 (prove libere e gara 1) e domenica con le decisive gara 2 e, a seguire, gara 3 con inizio alle 9:10.

Gli highlights di Misano saranno disponibili on demand tra i contenuti gratuiti di DAZN nel corso della settimana seguente.