Carrera Cup Italia | Misano, Delli Guanti: "Dato il massimo, riprovo!"

Bristot-Van Soelen-Delli Guanti. Non cambia la griglia ai primi tre posti: come in gara 1, anche in gara 2 in partenza a breve a chiudere il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia ci sarà il leader di campionato in pole position al Misano World Circuit.

Un tracciato dove finora il driver veneto ha centrato 3 pole e 3 vittorie sulle 3 corse finora disputate (due in maggio e l'ultima giusto ieri). Un ruolino di marcia impressionante che non ha lasciato spazio ai rivali diretti che anche oggi il bellunese si ritroverà immediatamente alle calcagna in partenza.

In gara 1 Van Soelen ha però dovuto ritirarsi ed è ormai fuori dai giochi per il titolo, superato nella generale da Gianmarco Quaresmini, ora terzo. Ecco anche perché gara 2 diventa più determinante per la classifica Team rispetto a quella Piloti, nella quale resiste soltanto Delli Guanti, anche se l'alfiere del Team Q8 Hi Perform rimane piuttosto staccato.

Il titolo potrebbe chiudersi già in questa domenica adriatica piuttosto soleggiata, soprattutto nel caso in cui Bristot metta di nuovo a segno vittoria e giro più veloce. Dovesse succedere, Delli Guanti avrebbe bisogno minimo di un quinto posto per rimanere almeno matematicamente in corsa e portare la contesa al Mugello.

“Ieri Andrea era imprendibile - ha detto il driver di origini pugliesi raccontando un sabato per lui comunque competitivo -; io ho fatto un bel passo davanti e si è visto il buon gap che avevamo solcato rispetto a chi ci seguiva, ma questo è il massimo che potevo fare. Fino a metà gara con i tempi non eravamo così distanti, il secondo posto è positivo".

Sembrano un po' parole di resa, forse è solo sano realismo da parte di un ragazzo cresciuto tantissimo in questa stagione e che è stato sempre della partita: "Il titolo? A questo punto penso che non si possa fare quasi nulla. La vedo dura. Ragioneremo gara per gara, ne mancano tre fra qui e le due del Mugello e faremo il possibile".

Quanto accaduto ieri potrebbe comunque portare a una sorta di svolta nelle strategie: "Sono contento di aver consolidato il secondo posto generale, perché magari ora si può rischiare qualcosa in più se c'è l'occasione. Questo è positivo. Oggi in gara 2 sarà comunque fondamentale fare una bella partenza, come in gara 1. Dovrò cercare di ripetermi".

Oltre al titolo Piloti, si accennava a quello Team. Lo "zero" segnato ieri da Van Soelen e in contemporanea da Aldo Festante ha fatto sì che Target non muovesse la classifica e soprattutto grazie a Bristot ora Dinamic è a sole 10 lunghezze dalla compagine altoatesina già campione due stagioni fa.

E il doppio ritiro ha permesso anche il riavvicinamento dei campioni in carica di BeDriver (terzi ieri con Zendeli) e di Prima Ghinzani, anche se il gap per queste due squadre sarebbe molto più difficile da colmanre.

Con anche una Michelin Cup tutta da decidere (Brusa un punto su Girondi, inseguito da De Giacomi, Stefanelli e Fenici) gara 2 di Misano presenta davvero tanti temi interessanti. I conti, poi, si faranno alla fine...

La qualifica per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’35”041 02. Senna Van Soelen Target +0"092 03. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"182 04. Lirim Zendeli Target +0"506 05. Alberto Cerqui BeDriver +0"555 06. Aldo Festante Target +0"579 07. Callum Voisin Ombra Racing +0"663 08. Diego Bertonelli BeDriver +0"671 09. Marco Butti TDE +0"826 10. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"859 11. Nathan Schaap Ombra Racing +0"917 12. Simone Iaquinta Prima Ghinzani +1"022 13. Max Mutschlechner Target +1"113 14. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"160 15. Max Geoghegan Dinamic Motorsport +1"177 16. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"291 17. Harley Haughton Fulgenzi Racing +1"417 18. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"575 19. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +1"599 20. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"663 21. Luciano Martinez Ombra Racing +1"715 22. Paul De Prenter TDE +1"777 23. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"795 24. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"825 25. Karen Gaillard Ombra Racing +2"094 26. Alex De Giacomi Ebimotors +2"423 27. Andrea Galli Ebimotors +2"792 28. Francesco Maria Fenici TDE +4"595