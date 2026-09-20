Carrera Cup Italia | Misano, Delli Guanti: "Dato il massimo, riprovo!"
E' in partenza gara 2 del penultimo round con il sempre più leader Bristot di nuovo in pole inseguito da Van Soelen e dall'alfiere del Team Q8 HI Perform, unico che può tenere aperta la corsa al titolo. E si infiamma la contesa fra i Team e in Michelin Cup...
2026_PCCI_05_Misano2_Le Porsche 911 GT3 Cup in pit lane a Misano
Foto di: AG Photo
Bristot-Van Soelen-Delli Guanti. Non cambia la griglia ai primi tre posti: come in gara 1, anche in gara 2 in partenza a breve a chiudere il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia ci sarà il leader di campionato in pole position al Misano World Circuit.
Un tracciato dove finora il driver veneto ha centrato 3 pole e 3 vittorie sulle 3 corse finora disputate (due in maggio e l'ultima giusto ieri). Un ruolino di marcia impressionante che non ha lasciato spazio ai rivali diretti che anche oggi il bellunese si ritroverà immediatamente alle calcagna in partenza.
In gara 1 Van Soelen ha però dovuto ritirarsi ed è ormai fuori dai giochi per il titolo, superato nella generale da Gianmarco Quaresmini, ora terzo. Ecco anche perché gara 2 diventa più determinante per la classifica Team rispetto a quella Piloti, nella quale resiste soltanto Delli Guanti, anche se l'alfiere del Team Q8 Hi Perform rimane piuttosto staccato.
Il titolo potrebbe chiudersi già in questa domenica adriatica piuttosto soleggiata, soprattutto nel caso in cui Bristot metta di nuovo a segno vittoria e giro più veloce. Dovesse succedere, Delli Guanti avrebbe bisogno minimo di un quinto posto per rimanere almeno matematicamente in corsa e portare la contesa al Mugello.
“Ieri Andrea era imprendibile - ha detto il driver di origini pugliesi raccontando un sabato per lui comunque competitivo -; io ho fatto un bel passo davanti e si è visto il buon gap che avevamo solcato rispetto a chi ci seguiva, ma questo è il massimo che potevo fare. Fino a metà gara con i tempi non eravamo così distanti, il secondo posto è positivo".
Sembrano un po' parole di resa, forse è solo sano realismo da parte di un ragazzo cresciuto tantissimo in questa stagione e che è stato sempre della partita: "Il titolo? A questo punto penso che non si possa fare quasi nulla. La vedo dura. Ragioneremo gara per gara, ne mancano tre fra qui e le due del Mugello e faremo il possibile".
Quanto accaduto ieri potrebbe comunque portare a una sorta di svolta nelle strategie: "Sono contento di aver consolidato il secondo posto generale, perché magari ora si può rischiare qualcosa in più se c'è l'occasione. Questo è positivo. Oggi in gara 2 sarà comunque fondamentale fare una bella partenza, come in gara 1. Dovrò cercare di ripetermi".
Oltre al titolo Piloti, si accennava a quello Team. Lo "zero" segnato ieri da Van Soelen e in contemporanea da Aldo Festante ha fatto sì che Target non muovesse la classifica e soprattutto grazie a Bristot ora Dinamic è a sole 10 lunghezze dalla compagine altoatesina già campione due stagioni fa.
E il doppio ritiro ha permesso anche il riavvicinamento dei campioni in carica di BeDriver (terzi ieri con Zendeli) e di Prima Ghinzani, anche se il gap per queste due squadre sarebbe molto più difficile da colmanre.
Con anche una Michelin Cup tutta da decidere (Brusa un punto su Girondi, inseguito da De Giacomi, Stefanelli e Fenici) gara 2 di Misano presenta davvero tanti temi interessanti. I conti, poi, si faranno alla fine...
La qualifica per gara 2
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|1’35”041
|02.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"092
|03.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+0"182
|04.
|Lirim Zendeli
|Target
|+0"506
|05.
|Alberto Cerqui
|BeDriver
|+0"555
|06.
|Aldo Festante
|Target
|+0"579
|07.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"663
|08.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"671
|09.
|Marco Butti
|TDE
|+0"826
|10.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"859
|11.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+0"917
|12.
|Simone Iaquinta
|Prima Ghinzani
|+1"022
|13.
|Max Mutschlechner
|Target
|+1"113
|14.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|+1"160
|15.
|Max Geoghegan
|Dinamic Motorsport
|+1"177
|16.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+1"291
|17.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+1"417
|18.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"575
|19.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+1"599
|20.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"663
|21.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+1"715
|22.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"777
|23.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+1"795
|24.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+1"825
|25.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+2"094
|26.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+2"423
|27.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+2"792
|28.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+4"595
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