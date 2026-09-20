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Carrera Cup Italia MIsano 2

Carrera Cup Italia | Misano, Delli Guanti: "Dato il massimo, riprovo!"

E' in partenza gara 2 del penultimo round con il sempre più leader Bristot di nuovo in pole inseguito da Van Soelen e dall'alfiere del Team Q8 HI Perform, unico che può tenere aperta la corsa al titolo. E si infiamma la contesa fra i Team e in Michelin Cup...

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
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2026_PCCI_05_Misano2_Le Porsche 911 GT3 Cup in pit lane a Misano

2026_PCCI_05_Misano2_Le Porsche 911 GT3 Cup in pit lane a Misano

Foto di: AG Photo

Bristot-Van Soelen-Delli Guanti. Non cambia la griglia ai primi tre posti: come in gara 1, anche in gara 2 in partenza a breve a chiudere il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia ci sarà il leader di campionato in pole position al Misano World Circuit.

Un tracciato dove finora il driver veneto ha centrato 3 pole e 3 vittorie sulle 3 corse finora disputate (due in maggio e l'ultima giusto ieri). Un ruolino di marcia impressionante che non ha lasciato spazio ai rivali diretti che anche oggi il bellunese si ritroverà immediatamente alle calcagna in partenza.

In gara 1 Van Soelen ha però dovuto ritirarsi ed è ormai fuori dai giochi per il titolo, superato nella generale da Gianmarco Quaresmini, ora terzo. Ecco anche perché gara 2 diventa più determinante per la classifica Team rispetto a quella Piloti, nella quale resiste soltanto Delli Guanti, anche se l'alfiere del Team Q8 Hi Perform rimane piuttosto staccato.

Il titolo potrebbe chiudersi già in questa domenica adriatica piuttosto soleggiata, soprattutto nel caso in cui Bristot metta di nuovo a segno vittoria e giro più veloce. Dovesse succedere, Delli Guanti avrebbe bisogno minimo di un quinto posto per rimanere almeno matematicamente in corsa e portare la contesa al Mugello. 

“Ieri Andrea era imprendibile - ha detto il driver di origini pugliesi raccontando un sabato per lui comunque competitivo -; io ho fatto un bel passo davanti e si è visto il buon gap che avevamo solcato rispetto a chi ci seguiva, ma questo è il massimo che potevo fare. Fino a metà gara con i tempi non eravamo così distanti, il secondo posto è positivo".

Sembrano un po' parole di resa, forse è solo sano realismo da parte di un ragazzo cresciuto tantissimo in questa stagione e che è stato sempre della partita: "Il titolo? A questo punto penso che non si possa fare quasi nulla. La vedo dura. Ragioneremo gara per gara, ne mancano tre fra qui e le due del Mugello e faremo il possibile".

Quanto accaduto ieri potrebbe comunque portare a una sorta di svolta nelle strategie: "Sono contento di aver consolidato il secondo posto generale, perché magari ora si può rischiare qualcosa in più se c'è l'occasione. Questo è positivo. Oggi in gara 2 sarà comunque fondamentale fare una bella partenza, come in gara 1. Dovrò cercare di ripetermi".

Oltre al titolo Piloti, si accennava a quello Team. Lo "zero" segnato ieri da Van Soelen e in contemporanea da Aldo Festante ha fatto sì che Target non muovesse la classifica e soprattutto grazie a Bristot ora Dinamic è a sole 10 lunghezze dalla compagine altoatesina già campione due stagioni fa.

E il doppio ritiro ha permesso anche il riavvicinamento dei campioni in carica di BeDriver (terzi ieri con Zendeli) e di Prima Ghinzani, anche se il gap per queste due squadre sarebbe molto più difficile da colmanre.

Con anche una Michelin Cup tutta da decidere (Brusa un punto su Girondi, inseguito da De Giacomi, Stefanelli e Fenici) gara 2 di Misano presenta davvero tanti temi interessanti. I conti, poi, si faranno alla fine...

La qualifica per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’35”041
02. Senna Van Soelen Target +0"092
03. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"182
04. Lirim Zendeli Target +0"506
05. Alberto Cerqui BeDriver +0"555
06. Aldo Festante Target +0"579
07. Callum Voisin Ombra Racing +0"663
08. Diego Bertonelli BeDriver +0"671
09. Marco Butti TDE +0"826
10. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"859
11. Nathan Schaap Ombra Racing +0"917
12. Simone Iaquinta Prima Ghinzani +1"022
13. Max Mutschlechner Target +1"113
14. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"160
15. Max Geoghegan Dinamic Motorsport +1"177
16. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"291
17. Harley Haughton Fulgenzi Racing +1"417
18. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"575
19. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +1"599
20. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"663
21. Luciano Martinez Ombra Racing +1"715
22. Paul De Prenter TDE +1"777
23. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"795
24. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"825
25. Karen Gaillard Ombra Racing +2"094
26. Alex De Giacomi Ebimotors +2"423
27. Andrea Galli Ebimotors +2"792
28. Francesco Maria Fenici TDE +4"595

 

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