Carrera Cup Italia | Misano: De Giacomi super doppietta in Michelin Cup!

E' un Alex De Giacomi su di giri al temrine del weekend della Porsche Carrera Cup Italia al Porsche Festival a Misano. Da tempo al driver bresciano non riusciva una doppietta nella Michelin Cup, complice quest'anno anche un quasi imbattibile Alberto De Amicis.

In Romagna, però, l'alfiere di Tsunami RT, premiato anche come miglior gentleman driver del fine settimana, si è ritrovato in tutto e per tutto e al bel successo di categoria ottenuto ieri sera in gara 1 ha aggiunto la vittoria odierna in gara 2, successo che rimanda la festa per il titolo del rivale di Ebimotors, che resta comunque primo in classifica malgrado il primo match point gli sia sfuggito (partendo fra l'altro dalla pole).

E' un bel siparietto da veri gentleman driver quello vissuto in zona podio nel bel mezzo del paddock del Porsche Festival fra i due contendenti: "Sapevo che Alberto era veloce - ha detto De Giacomi - e oggi l’ha dimostrato per l’ennesima volta, proviamo a fargli sudare questo titolo, sarà dura ma ci proviamo!".

A De Amicis mancano soltanto due punti e a Imola l'unica cosa da evitare sarà la ben nota sindrome "del braccino": "Non è un facile finale di stagione - ha risposto il pilota di Guidonia -, poi quando si inizia a fare i conti con i numeri si fa una grande fatica. Mancano solo due punti nelle prossime gare quindi siamo contenti per il terzo e secondo posto ottenuti qui a Misano questo weekend. Ora pensiamo a Imola e speriamo di concludere il campionato in gara 1. Con un avversario così so che non sarà facile...".