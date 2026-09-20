Carrera Cup Italia | Misano: De Giacomi riapre la Michelin Cup!

Vai avanti tu che a me vien da ridere. Cesare Brusa e Andrea Girondi continuano a scambiarsi la leadership in Michelin Cup in quello che è diventato 2026 ultra-equilibrato della categoria in Porsche Carrera Cup Italia. Con il terzo (e magari anche oltre) incomodo. Che nel caso specifico della penultima tappa del Misano World Circuit ha un nome che assomiglia più a un'icona della serie: Alex De Giacomi.

Il già due volte campione bresciano, quest'anno accasatosi in Ebimotors, in gara 1 del quinto round ha fatto lo sgambetto ai due battistrada e grazie al primo successo stagionale torna in piena corsa per quel titolo che ormai gli sfugge da un decennio ma che, sotto sotto, non ha mai smesso di sognare.

Sarebbe un tris stupefacente. E anche per questo, con il suo tipico e quasi estremo senso pratico di persona molto capace di guardare al sodo, De Giacomi sa benissimo che per riuscirci serve ancora qualche miracolo sportivo. Anche perché, pur avvicinatosi molto in classifica, in una graduatoria che recita Brusa 94, Girondi 93, lui 89 e Stefanelli 80, è l'unico a dover eventualmente "scartare" un risultato.

Gli altri, infatti, hanno tutti marcato uno zero. Il bresciano al momento come peggior punteggio singolo evidenzia un bel 6. E 6 punti a tre gare soltanto dal termine potrebbero avere un certo peso specifico.

Aldilà di come andrà, resta la splendida vittoria in rimonta centrata a Misano, che De Giacomi approccia così nel commento a posteriori: "Diciamo che ci siamo impegnati, soprattutto dopo la spinta del Lupo (team manager Enrico Borghi, ndr), quindi glielo dovevo".

Se Enrico è notoriamente il Lupo, Alex è stato senza dubbio il leone nella giornata di ieri: "E’ stato davvero un bellissimo sabato, ora vediamo in gara 2. Però davvero posso ritenermi soddisfatto della vittoria. Sono partito forte, c’è stato poi un leggero contatto fra i due davanti e sono riuscito a passarli all’esterno, andando poi in testa".

Da lì è partita una cavalcata inarrestabile. Ma che cosa mai avrà detto Borghi al portacolori del suo team per motivarlo a tal punto? E' presto detto: "Dopo la qualifica il Lupo mi ha semplicemente detto che ora bisogna iniziare a guidare. Fra l’altro in realtà sono tutti velocissimi in questa Michelin Cup. E’ veramente dura!”.

Ma proprio per questo super equilibrata. Come dimostrano gli stessi battistrada, che ora vedono Brusa al comando di un solo punto rispetto a Girondi quando soltanto alla vigilia del weekend la situazione era esattamente opposta.

Alla luce di quanto accadrà più tardi (gara 2 è alle 12.10 in diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it), il quadro sarà certamente più chiaro. Una cosa è già matematica, però: in ogni caso la Michelin Cup 2026 sarà assegnata al Mugello Circuit...