Carrera Cup Italia | Misano, Bristot: "Il titolo? Non ho fretta di chiuderlo"

La serenità è quella di sempre sul podio di gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia a Misano, mentre Andrea Bristot celebra con Pietro Delli Guanti e Lirim Zendeli un sabato da vero dominatore. E ormai con una mano e mezza sull'alloro che conta di più.

Nel penultimo sabato della stagione, il driver bellunese si è preso davvero tutto e con il pieno di punti acquisito ha messo un mare tra sé e lo stesso Delli Guanti. Un vantaggio che ora sembra davvero incolmabile in classifica e che in ogni caso non sembra "smuovere" più di tanto le emozioni dello stesso Bristot.

"Il titolo al primo anno? Non ho fretta di chiuderlo", spiega l'alfiere del team Dinamic, che poi continua: "Se succedesse domani in gara 2 benissimo, ma non mi interessa, andrebbe benissimo anche al Mugello".

Proprio come il Natale. Quando arriva, arriva. L'importante è non sbagliare, naturalmente, ma questo ragazzo così tranquillo e conscio dei propri mezzi, almeno in apparenza, sembra quasi fatto di granito. Soltanto a Vallelunga ha davvero vacillato, dopo le scorpacciate che si era fatto a Misano 1 e a Monza. L'inesperienza ha un po' pesato, in quel frangente.

Poi è tornato a Misano 2 del tutto rigenerato. Venerdì si era capito immediatamente, pur non girando nel diluvio. Ora è tutto nelle sue mani e l'intero paddock ne è pienamente consapevole. Così come è nelle sue mani il trofeo odierno. La quinta vittoria stagionale. Dalla pole e con giro più veloce. Una consuetudine. Invero mai scontata.

"E’ andato tutto liscio in gara 1 per fortuna. Bene la partenza, ho spinto nei primi giri, il team mi ha poi chiesto di gestire un po’ a metà gara e l’ho fatto. Bello vincere così!".

Un merito da condividere con Lusuardi&Co., che la rivelazione dell'anno non dimentica: "La macchina era perfetta, devo ringraziare il team. E’ da inizio anno che lavoriamo molto bene, anche con il mio ingegnere Giulio, è un lavoro di squadra e i risultati si vedono in pista".

Tra l'altro, oltre a 5 vittorie in 9 gare, sono anche otto pole consecutive, la prossima è giusto in programma per domani in gara 2, dove, e la concorrenza è di nuovo avvisata, "cercherò di fare lo stesso - conclude Bristot -; non sempre viene bene, oggi è andata bene e sono soddisfatto".