Carrera Cup Italia | Misano: Bristot e... l'ottovolante

Non bastassero le sue imprese alla prima stagione in un monomarca complicato, complesso, ambitissimo e davvero tosto come la Porsche Supercup, Andrea Bristot è sempre più vicino (dipende ormai quasi tutto da lui, se non ci si mette di mezzo qualcosa di insolito e al momento non pronosticabile) da un clamoroso titolo all'esordio in Carrera Cup Italia, altra serie di prestigio e non propriamente tra le più semplici da dominare per un rookie.

Qualcuno potrà sempre obiettare che è leader in un campionato oggi privo di big come Ten Voorde, Masters o Schuring (tutti transitati a queste latitudini), ma, a parte le opinioni legittime, proprio la Supercup è la cartina tornasole di un ragazzo che è sempre meno una rivelazione e sempre più una realtà.

Una rivelazione autentica, insomma. E poi vincere 4 volte di fila nel monomarca di Porsche Italia, dominare in vetta alla classifica (anche se al momento un po' meno rispetto a prima della tappa di luglio a Vallelunga) e giusto stamattina a Misano centrare la quarta doppia pole position consecutiva sono tutti risultati che non solo fanno numero, ma mostrano nitidamente solidità, competitività, serenità.

Forse non è nemmeno casuale che lo stesso 26enne bellunese, alla domanda sul fatto che 8 pole consecutive significheranno pur qualcosa, risponda semplicemente con un "Eh, lo spero!" che più che un punto esclamativo (riportato per come ha pronunciato la frase) potrebbe presentare dei punti di sospensione. Come a dire: chi dovrebbe capire, capisca...

Forse qualcuno (più di qualcuno, probabilmente) avrà già capito. In ogni caso il portacolori di Dinamic Motorsport sembra del tutto rigenerato dopo le penalità rimediate a Vallelunga e fila dritto verso gara 1 del penultimo round oggi pomeriggio alle 15.00 (diretta DAZN e www.carreracupitalia.it).

Un appuntamento che già in questo sabato soleggiato, dopo il diluvio e i fulmini di ieri, e con l'aggiunta della pole per gara 2 di domani potrebbe avvicinarlo non poco all'obiettivo del titolo all'esordio.

Lui lo sa benissimo e proprio le gerarchie pre-Vallelunga è quelle che Bristot vuole ristabilire: "E’ un weekend importante e si può ristabilire al meglio la leadership che ho creato in campionato. L’importante è fare la partenza bene, fare il primo giro bene e poi vedremo".

Importante per lui, visto che rivali come Van Soelen e Delli Guanti non rimarranno certo a guardare e le proveranno tutte per riuscire a sopravanzarlo, sarà soprattutto non cadere in qualche defaillance da... rookie, circostanze mai da sottovalutare.

Di certo stamattina in qualifica tutto è sembrato sotto il controllo del talento veneto: "Mi aspettavo di poter andare in pole, però no se penso a quando ho portato a termine i giri, nel senso che non ero per nulla soddisfatto. Mi son detto che se l'avremmo spuntata sarebbe stata anche un po’ fortuna. Ce l’abbiamo fatta e quindi è andata bene".

il riferimento al fatto che il crono che gli è valso la partenza al palo è a oltre mezzo secondo dal suo record centrato nella tappa di maggio non è casuale. Però oggi le condizioni erano diverse e ieri la Carrera Cup non ha potuto disputare le libere in condizioni "normali", cioè da asciutto.

"In effetti - specifica lo stesso Bristot - è stato un po’ un salto nel buio questa qualifica e anche tornare su questa 911 GT3 Cup, nonostante abbiamo continuato a stare in macchina in Supercup dopo Vallelunga. Il modello 992 è comunque molto diverso dalla 992.2 e entrare in qualifica senza aver disputato le libere su asciutto non è mai ottimale, anche se questo è valso per tutti. Si vede che siamo stati più bravi degli altri a sistemarci il meglio possibile e questo è bastato..."