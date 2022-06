Carrera Cup Italia | Misano: Bertonelli penalizzato, Cerqui a podio in gara 1 E' costato 25 secondi il contatto con Levorato: il pilota di BeDriver, terzo al traguardo, è classificato fuori dalla zona punti, mentre il campione in carica è ora in vetta alla classifica generale. Penalty anche per Fulgenzi e Giardelli, mentre Masters va in pole per la gara 2 di domenica alle 12.35 (diretta Sky Sport Uno e Cielo)

Di: Gianluca Marchese Carica lettore audio Sono arrivate tre penalità, di cui una molto pesante, nel post gara 1 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Misano vinta nella serata di sabato da Matteo Malucelli davanti a Gianmarco Quaresmini. Il contatto con Giammarco Levorato nei giri finali è costato caro a Diego Bertonelli, che per via dei 25 secondi inflittigli dai commissari sportivi perde il terzo posto conquistato al traguardo, la zona punti e di conseguenza anche la vetta della classifica. A ereditarla, insieme proprio al podio di gara, ovviamente ormai virtuale, è il campione in carica Alberto Cerqui, che aveva concluso quarto sotto alla bandiera a scacchi. Le altre penalty hanno riguardato Enrico Fulgenzi (10 secondi per contatto con Leo Caglioni, retrocesso da decimo a 15esimo) e Ale Giardelli (25 secondi sembra per contatto con Benny Strignano, rimasto comunque fuori dai punti). La penalità a Bertonelli, però, cambia anche il volto della griglia di partenza della gara 2 di domenica alle 12.35: promosso da settimo a sesto, il nuovo poleman è il 22enne sudafricano Keagan Masters, che per la prima volta si accomoderà davanti a tutti nel monomarca di Porsche Italia, mentre Andrea Fontana è ora quinto e dunque si schiererà al fianco di Masters in prima fila. Risvolto anche per Jorge Lorenzo, che con la retrocessione di Bertonelli e Fulgenzi da 14esimo passa 12esimo, migliorando il suo già miglior risultato finora e il bottino dei suoi primi punti nell'automobilismo.