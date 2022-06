Carrera Cup Italia | Misano: Bertonelli-Cerqui sfida a... vicinanza!

Carica lettore audio

Non ci sono soltanto loro ad ambire al titolo della Porsche Carrera Cup Italia 2022, ma è senza dubbio curioso finora il cammino parallelo di Diego Bertonelli e Alberto Cerqui, rispettivamente leader e primo inseguitore (a soli 6 punti) in classifica generale. Dopo Imola, anche a Misano il toscano di BeDriver e il campione in carica di Ghinzani Arco Motorsport sono di fatto come incollati.

Nella prima stagionale la differenza tra la pole position di Bertonelli e il secondo crono di Cerqui era stato di appena 3 millesimi, un distacco che al driver bresciano qualche bel motivo di rammarico lo aveva fornito, mentre per il pilota di Forte dei Marmi la goduria era stata da brivido. Poi in gara 1 eccoli dominare i primi due gradini del podio.

Arrivati alle prove libere di ieri sera a Misano, è stato curioso costatare che in ben due occasioni hanno fatto segnare lo stesso crono al millesimo. Nella prima parte entrambi hanno infatti girato in 1'37"307. Più tardi, probabilmente con Michelin più fresche e la pista che nel frattempo era migliorata, hanno concluso sempre "a braccetto" dietro a Matteo Malucelli ed Enrico Fulgenzi con il terzo, identico tempo: 1'36"713.

Una circostanza quasi certamente con pochissimi precedenti e un cammino così ravvicinato che ora attende il verdetto delle qualifiche, pronte a prendere il via sul circuito romagnolo in vista di gara 1 di stasera alle 21.20 (diretta Sky Sport Uno).

Dal paddock arriva anche l'ultim'ora del recupero effettuato dal team ZRS Motorsport sulla vettura di Davide Scannicchio. Il driver veronese sarà dunque regolarmente al via dopo il problema alla sospensione che lo aveva costretto ad abbandonare le prove libere dopo appena 3 giri.