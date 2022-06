Carrera Cup Italia | Misano, Amati si gode una "pole da sogno"

Carica lettore audio

Quella conquistata in mattinata è una pole position che significa molto per Giorgio Amati, diventato il driver davvero "sotto ai riflettori" per gara 1 di stasera in notturna nel secondo round della Porsche Carrera Cup Italia. A Misano il pilota riminese classe 1999 ha conquistato la sua prima partenza al palo in un turno di qualifica molto ravvicinato e insidioso. Ed è anche la prima pole di uno dei ragazzi dello Scholarship Programme in questo 2022, arrivata già al secondo tentativo.

Sportivamente, però, conta ancor di più il fatto che all'alfiere di Ghinzani Arco Motorsport è valsa i primi 3 punti del weekend, che lo avvicinano un po' di più a Diego Bertonelli e agli altri inseguitori. Oltre a fornirgli l'occasione d'oro di poter scattare davanti a tutti sul tracciato romagnolo, notoriamente non il più semplice sotto il profilo dei sorpassi. Certi "conti", però, si faranno in pista alle 21.20, orario di partenza di gara 1 (diretta Sky Sport Uno e www.carreracupitalia.it. Per il momento si può anche pensare alla premiazione Q8 HI Perform e a godersela un po', senza dimenticare il lavoro con coach Gianni Morbidelli (nella foto Getty Images con lui) e con la squadra e anche chi non c'è più.

Giorgio, che pole position è per te quella odierna?

“Ha un sapore speciale, a casa mia, prima pole nel Carrera Cup, è solo emozioni! Ne sto provando tante e non nascondo le lacrime uscite sotto al casco. E’ un sogno, un sogno fino a ieri che oggi è realtà. Sono davvero contento. Devo ringraziare il team per la macchina che ha messo in pista oggi, era davvero competitiva. Sono contento di tutto!”

Stamattina ci credevi e non ci avevi nascosto che la pole era nelle tue corde.

“Mi sentivo bene. Ieri sera le prove libere erano andate male ma sapevamo il perché. Abbiamo risolto e sapevamo che oggi avremmo potuto essere super competitivi e così siamo entrati in pista senza pensieri, soltanto con la voglia di spaccare il mondo.”

Che cosa era successo ieri?

“Abbiamo provato un setup particolare per capire se poteva funzionare. Abbiamo capito che non funziona (sorride, ndr), però a volte quando capisci che cosa non funziona riesci a trovare ciò che funziona.”

E ora in gara? Sarai una “volpe” molto ambita...

“Come diciamo spesso insieme a coach Morbidelli, pensiamo al presente. Ora ci godiamo questo momento e tra qualche ora iniziamo a pensare alla gara e vedremo.”

Ti preoccupa il fattore notturna?

“No. Sono tranquillo. Va molto bene.”

Oggi è una pole importante anche in ottica campionato, sono 3 punti in più e parti davanti: è una buona base...

“Assolutamente. Ma step by step. Partendo davanti siamo super contenti ma non voglio sbilanciarmi su troppe cose. E’ un po’ presto, mattone su mattone poi si costruisce la casa, è così che si lavora.”

Hai una dedica particolare per questa pole visto che l’hai ottenuta proprio qui?

“Sì. La dedico ai miei nonni, che non ci sono più ma mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre spronato a dare il meglio di me. Questa è per loro!”