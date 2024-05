Carrera Cup Italia | Misano al buio ma c'è chi ha fatto subito click

Va in archivio nel segno di Ten Voorde (soprattutto e come da pronostico) e di Masters (ottimo il suo esordio da ufficiale Q8 Hi Perfrom) il primo weekend della Porsche Carrera Cup Italia 2024. Un fine settimana, quello di Misano, che ha chiarito in modo inequivocabile l'importanza, cresciuta a dismisura in questi ultimi anni e quest'anno ancor di più, di farsi trovare preparati e concentrati anche sul minimo particolare.

Le qualifiche e le due gare sul circuito romagnolo hanno infatti premiato i piloti più "pronti", quelli che nel buio di libere e gara 1, così come in qualifica e gara 2, hanno immediatamente "fatto click". Da Ten Voorde se lo aspettavano un po' tutti, anche se nulla è mai scontato nell'automobilismo e, talento a parte, solo la perseveranza sul lavoro ancora una volta mostrata dall'asso olandese di Fulgenzi Racing fa sembrare "facile" ciò che in realtà non lo è.

Da altri, leggasi Masters, già pilota veloce ma ormai "ingaggiato" gioco forza nella rincorsa al titolo (prima di vincerlo, bisogna crederci), o anche i nuovi (seppur già con determinati livelli di esperienza) Braschi e Zendeli o alcuni giovanissimi di sicuro prospetto, è invece arrivato anche qualcosa in più rispetto alle più rosee aspettative.

Forse alcuni di loro non saranno nemmeno d'accordo, perché avrebbero voluto ulteriormente impreziosire il rispettivo weekend, ma proprio questo aspetto rappresenta semmai proprio un sintomo dell'"essere pronti", Un discorso a parte può essere fatto per Iaquinta, con il driver di Prima Ghinzani incappato in un fine settimana stavolta probabilmente soltanto sfortunato negli episodi dopo delle ottime qualifiche.

Imola sarà un po 'la prova del nove per lui e anche per tutti gli altri che dovranno cercare un'immediata rivincita. Perché il monomarca di Porsche Italia è più competitivo e combattuto che mai (si viaggia davvero ai ritmi del diavolo!) e sbavature o disattenzioni sono ormai al bando se si vuole lottare almeno in top-5.

Di sicuro in giugno per qualcuno crescerà anche il feeling generale con la nuova stagione, perché dopotutto un esordio come quello di Misano può fare anche storia a sé. Naturalmente compresi i protagonisti della Michelin Cup, dove i valori inizialmente attesi hanno subìto una piccola, grande rivoluzione in pista per i più svariati motivi.

Misano è solo l'inizio, Imola sarà uno snodo non definitivo ma di sicuro importante per i destini della stagione. Di seguito le classifiche con le quali si ripresenteranno al via le varie categorie della Carrera Cup alla luce dei risultati di questi due giorni. La palla è al centro, tutto è ancora in gioco...

Assoluta: 1. Ten Voorde 50 punti; 2. Masters 46; 3. Braschi 31; 4. Zendeli 25; 5. Festante 21.

Rookie: 1. Braschi 31 punti; 2. Zendeli 25; 3. Gregor 7; 4. Pujatti 2.

Michelin Cup: 1. Fenici 27 punti; 2. Pastorelli 25; 3. De Amicis, Giorgi e Gnemmi 14.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing e Dinamic Motorsport 61 punti; 3. BeDriver 34; 4. Ombra Racing 29; 5. Prima Ghinzani Motorsport, Target Competition e The Drioving Experiences 24.