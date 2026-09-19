Carrera Cup Italia | Misano: a Haughton-Mezzetti-Van Soelen la sfida con i kart Rotax!

La recente partnership tra Porsche e il mondo del karting, in particolare con BRP-Rotax, è stata rinsaldata al Misano World Circuit in occasione del quinto e penultimo round della Carrera Cup Italia in corso sul tracciato romagnolo.

Con un’iniziativa che ha fatto divertire da matti i giovani selezionati da Porsche Italia per il Talent Pool, al kartodromo “Misanino“ è andata in scena una sfida che ha coinvolto i piloti alla guida dei nuovi Rotax E10, kart di ultima generazione completamente elettrici.

Più leggeri rispetto al passato e pensati e realizzati non tanto focalizzandosi sulle performance pure, ma piuttosto come un modello “entry-level“, quindi il più semplice possibile da utilizzare e al quale adattarsi anche in mancanza di esperienza, in realtà questi kart di ultima generazione, grazie a 10,5 kW di potenza e alla possibilità di utilizzare un boost apposito, sull’asciutto al Misanino sono in grado di raggiungere i 100 km/h.

La sfida tra i piloti del Talent Pool tricolore ha esaltato i ragazzi di coach Andrea Boldrini, che, dopo le libere di venerdì con le 911 GT3 Cup, in serata hanno potuto condividere una passione comune e “assaggiare” i Rotax E10 attraverso il challenge che li ha coinvolti dopo essere stati suddivisi in tre squadre.

Terminata una sessione di giri liberi per ciascun componente, i nove partecipanti si sono sfidanti a suon di “hot lap” alternandosi a turno sui tre kart elettrici a disposizione e i riscontri generali sono stati davvero interessanti (oltre che “divertenti”, viste anche le condizioni di umido).

Per la cronaca, sul podio finale, curato direttamente dalla stessa Rotax, non nuova a iniziative del genere nel mondo delle Porsche Carrera Cup, ha trionfato sul primo gradino la formazione composta da Harley Haughton, William Mezzetti e Senna Van Soelen, capaci di girare (mediamente) in 51 secondi e 6 decimi.

Il challenge è stato in realtà molto ravvicinato (nessuno voleva perdere!) e il podio è racchiuso in appena 9 decimi: secondi si sono classificati Benjamin Berta, Pietro Delli Guanti e Callum Voisin (52”4) e terzi Paul De Prenteer, Ermanno Quintieri (che sostituiva Cristian Bertuca, impegnato questo weekend proprio nel Mondiale Karting in corso a le Mans) e Nathan Schaap (52”5).