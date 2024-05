Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde, che musica!

Poco prima delle qualifiche in cui ha conquistato le pole position per le due gare del primo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Misano, Larry Ten Voorde era seduto sull'asfalto a fianco della 911 GT3 Cup numero 1 by Fulgenzi Racing con delle grandi cuffie alle orecchie... e che musica ne è venuta fuori!

"E' la mia maniera di concentrarmi per arrivare a fare ciò di cui c'è bisogno, immagazzinando energia per poi tirarla fuori in pista", spiega l'asso olandese, che con la Fulgenzi Racing è stato autore di due tempi record, entrambi ottenuti nel finale con il secondo set di Michelin nuove.

L'energia di cui parla Ten Voorde è davvero arrivata tutta e la pole per gara 1 in 1'34"757 (quella di gara 2 in 1'35"002) rappresenta il nuovo limite assoluto per le 911 GT3 Cup modello 992 (senza Abs) sul circuito romagnolo. Oltre a regalargli i primi punti in campionato.

Una prestazione arrivata semplicemente mettendo tutto insieme dopo un turno di libere non così esaltante ieri sera: "Oggi la macchina è molto buona, sono davvero felice e devo fare i complimenti al team, so quanto lavoro abbiamo svolto ieri per mettere tutto a punto. E' stato bello dimostrarlo oggi in pista. Forse avremmo voluto qualcosa di più per Flynt (Schuring, il giovane connazionale e compagno di squadra qualificatosi 12° e 14°) e questo perché siamo una squadra unica e sola. Credo fermamente che possa migliorare. E lo farà".

Insomma, un sabato iniziato con una pole position pesante che stasera alle 21.00 (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it) lo piazzerà davanti all'agguerrita concorrenza sulla griglia di gara 1: "E' uno schieramento molto ravvicinato, ancora più competitivo dello scorso anno, è una competizione di alto livello e sono felice di partecipare di nuovo alla Carrera Cup Italia. Ora non vedo l'ora che inizi gara 1".

Per la quale il piano è presto fatto: "Concentrarsi, partire bene e scappare via...". Iaquinta, Masters e tutti gli altri permettendo...