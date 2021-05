Carrera Cup Italia, Cerqui mette il sigillo sui test di Imola

Alberto Cerqui è il pilota più veloce al termine dello shakedown collettivo della Porsche Carrera Cup Italia, andata in scena a Imola con meteo perfetto anche nella sessione pomeridiana che ha concluso la giornata. Il nuovo alfiere del team Q8 Hi Perform, già risultato il più veloce in mattinata, ha ulteriormente migliorato il "best lap" assoluto girando nel finale (quando in molti hanno montato Michelin nuove) in 1'43"333, crono sui livelli della pole position 2020 e che gli è valso il primato in un test con numeri da record: 42 piloti su 37 auto e 14 team presenti, davvero un inizio "a tutta" per il monomarca di Porsche Italia.

Alle spalle di Cerqui si è istallato nel pomeriggio Gianmarco Quaresmini, staccato di 3 decimi ma certo di poter ulteriormente migliorare non fosse stato per un problema al cambio che ha costretto il pilota di Tsunami RT e campione 2018 a fermarsi anzitempo ai box. A meno di 4 decimi dalla vetta si è invece fermato Federico Malvestiti. All'esordio nella Carrera Cup Italia e con Ghinzani Arco Motorsport il pilota brianzolo ex F.3 e F.4 ha concluso i test con il terzo tempo che gli vale il primato fra i giovani under 24 che andranno a formare il programma di coaching Scholarship Programme.

Alle sue spalle altri due giovani di talento come Marzio Moretti, confermato in Bonaldi Motorsport dopo un convincente 2020 e a un soffio da Malvestiti, e un'altra new-entry come Alessandro Giardelli. Leggermente più staccato, il rookie di Colico classe 2002 ha completato la top-5 con la prima 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport precedendo il trio Ombra Racing formato da Stefano Gattuso, anche lui all'esordio nel monomarca, Leonardo Caglioni, 17 anni e in costante progressione rispetto allo scorso anno, e Aldo Festante, ottavo e ultimo dei piloti scesi sotto al muro dell'1 e 44.

In top-10 è entrato quindi Daniele Cazzaniga. Al portacolori brianzolo al rientro con Ghinzani Arco Motorsport è bastato il crono fatto segnare in mattinata, con il quale ha preceduto Giorgio Amati. il pilota riminese classe 1999, all'esordio nella serie con Dinamic Motorsport ha riscattato al meglio la propria giornata dopo l'uscita di pista che l'aveva visto protagonista in mattinata al Tamburello.

A tallonarlo Benedetto Strignano, altro giovane promettente, 11esimo con la prima 911 GT3 Cup di AB Racing nonostante un piccolo problema a un bullone di un semiasse che lo ha costretto per alcuni minuti ai box. Alle sue spalle, il 12esimo crono assoluto vale a Marco Cassarà il miglior riscontro fra i protagonisti della Michelin Cup al rientro nel monomarca di Porsche Italia e all'esordio con Raptor Engineering.

In classe, il pilota romano ha preceduto Gianluca Giorgi (Ebimotors) e Federico Reggiani (Krypton Motorsport), mentre in Silver Cup il "best lap" è stato fatto segnare dal rientrante Pietro Negra (Ebimotors) davanti a Max Montagnese (Team Malucelli) e Davide Scannicchio (ZRS Motorsport).

Al momento la entrylist della serie tricolore è composta da 31 iscritti, numero che anche alla luce di quanto vissuto a Imola promette grandi bagarre per tutta la stagione 2021, ormai pronta a prendere il via al Misano World Circuit il 4-6 giugno prossimo.

I tempi dello shakedown

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 1'43”333 02. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"353 03. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +0"380 04. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"418 05. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"614 06. Stefano Gattuso Ombra Racing +0"625 07. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"640 08. Aldo Festante Ombra Racing +0"665 09. Riccardo Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 1'44”061 10. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"736 11. Benedetto Strignano AB Racing +0"773 12. Marco Cassarà Raptor Engineering +0"881 13. Riccardo Pera Ebimotors +0"974 14. Giammarco Levorato Tsunami RT +1"174 15. Risto Vukov GDL Racing +1"306 16. Gianluca Giorgi Ebimotors +1"752 17. Federico Reggiani Krypton Motorsport +1"781 18. Piero Randazzo AB Racing +1"868 19. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"890 20. Diego Locanto Krypton Motorsport +1"903 21. Matteo Malucelli Team Malucelli +1"955 22. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +2"070 23. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing +2"192 24. Andreas Corradina Huber Racing +2"314 25. Alessandro Baccani Ebimotors +2"513 26. Samuele Bosio GDL Racing +2"848 27. Alessandro Poli TDE Motorsport +3"017 28. Francesco Maria Fenici AB Racing +3"049 29. Matteo Rovida TDE Motorsport +3"105 30. Gianluigi Piccioli Ebimotors +3"397 31. Pietro Negra Ebimotors +4"083 32. Paolo Venerosi Ebimotors +4"288 33. Marco Galassi Team Malucelli +4"310 34. Max Montagnese Team Malucelli +4"763 35. Max Donzelli Team Malucelli +4"850 36. Luigi Peroni Ebimotors +5"133 37. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +5"563 38. Roberto Bosio GDL Racing +5"940 39. Roberto Fecchio GDL Racing +7"373 40. Roderick Christie Dinamic Motorsport +8"740 41. Marco Parisini Team Malucelli +11"995 42. Simone Iaquinta Dinamic Motorsport no time