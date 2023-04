Carrera Cup Italia | Malucelli rilancia insieme al Centro Porsche Pesaro

Carica lettore audio

Tornano Matteo Malucelli e lo stesso Team Malucelli nella Porsche Carrera Cup Italia 2023. Una conferma che dà ulteriore peso e ulteriori certezze all'entrylist dei pretendenti al titolo della stagione in partenza da Misano il 6-7 maggio e che nel contempo sa di rilancio per l'esperto pilota forlivese, che aldilà di qualche episodio avverso lo scorso anno è quasi sempre stato fra i primattori della serie di Porsche Italia.

Malucelli riproverà dunque la scalata, optando per un nuovo numero da esporre sulla 911 Gt3 Cup, il numero 23 (in luogo del 16), e presentandosi con un nuovo accordo, che coinvolge in partnership il Centro Porsche Pesaro, che rientra nella serie nella quale marcava come ultima presenza il 2021.

Il via al sodalizio tra la storica concessionaria Augusto Gabellini, fondata nel 1932, e l’agguerrito team romagnolo è stato di recente siglato all’interno del nuovo Porsche Approved&Service Center di Cesena, che ha aperto i battenti lo scorso dicembre. L'incontro si è concluso con una foto di rito (in alto in grande) del Team Malucelli insieme al titolare del Centro Porsche Pesaro Juri Gabellini e a tutto il team del nuovo service cesenate.

Lo scorso anno Matteo Malucelli ha ottenuto due vittorie, una pole position e due podi con un secondo e un terzo posto.