Carrera Cup Italia | L'occasione di Masters nella "sua" Monza

inizia a breve con le qualifiche e poi nel pomeriggio si conclude con gara 1 il sabato più importante nella carriera di pilota di Keagan Masters. Proprio a Monza, dove è in corso l'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia e dove il 24enne sudafricano del Team Q8 Hi Perform si presenta da leader in classifica.

Proprio nel Tempio della Velocità Masters centrò il suo primo successo nella stagione d'esordio nel monomarca tricolore, era l'ottobre 2022, mentre lo scorso anno si impose proprio in qualifica centrando una pole position niente male in 1'49"481 (oggi ci si aspetta di scendere ben al di sotto di quel limite, temperature permettendo).

In quel turno precedette anche Larry Ten Voorde, che poi il giorno dopo conquistò il titolo 2023. L'olandese di Fulgenzi Racing insegue a soltanto un punto in classifica, ma Masters in realtà deve ancora scartare dei punti e quindi oggi è chiamato a resistere alla sicura onda d’urto del campione in carica, già davanti nelle libere di ieri (anche se su fondo umido-bagnato poi in asciugamento) e pronto a tornare protagonista assoluto dopo il weekend-no vissuto a Vallelunga.

E poi c’è anche il terzo incomodo, quel Marvin Klein che con Target Competition nelle ultime tappe ha sempre mostrato un piglio più ficcante rispetto al sudafricano, quantomeno in qualifica.

Keagan, anche se soltanto per un punto, ti aspettavi di presentarti a questa ultima tappa di Monza da leader della classifica quando la stagione è iniziata?

"Questo era il nostro obiettivo a inizio anno, vincere in questo campionato. Onestamente non mi aspettavo di essere in testa dopo Vallelunga perché lì non avevamo la miglior macchina e il miglior passo. In più abbiamo avuto una qualifica terribile e non so come siamo usciti da Vallelunga con più punti, la fortuna è stata dalla nostra parte. Quindi non me l'aspettavo dopo la scorsa tappa, ma sono contento che sia successo così che ora ci si può giocare tutto nell'ultimo round e questo è bello anche per il pubblico e gli appassionati."

Però sai bene che un weekend come quello di Vallelunga non basterebbe per centrare il titolo.

“Ovviamente dobbiamo vincere. Chi vince la gara e sta davanti vincerà il titolo. Questo è l'obiettivo principale, fare il nostro lavoro correttamente e bene quanto basti perché sia migliore rispetto agli avversari."

Qui a Monza hai sempre mostrato un passo davvero competitivo...

“Monza è sempre stata una pista favorevole per me. Lo scorso anno abbiamo centrato la pole davanti a Ten Voorde. Ho vinto due anni fa la mia prima gara in Carrera Cup Italia sotto alla pioggia. Ora la pista è leggermente diversa. Ci sono alcune differenze, come l'asfalto rinnovato e i cordoli, quindi correremo con un differente setup rispetto al 2023. Ombra Racing (che segue tecnicamente la 911 GT3 Cup ufficiale del Team Q8 Hi Perform, ndr) ha svolto dei test positivi con Oliver (Gray, ndr), mentre io non ho girato dopo la prova di Supercup, quando abbiamo corso con la F1 e quindi con una determinata gommatura della pista, Sarà molto interessante vedere come è cambiata, specialmente dopo il weekend del GT World Challenge."

Pensi che cambierà molto rispetto al mese scorso?

“Sì sarà diversa rispetto alla gommatura della F1, quindi ci attendiamo una pista con minor grip, ma allo stesso tempo anche con maggior grip in alcuni punti. perché la F1 ha tanto grip, ma è particolare."

Chi sente maggior pressione fra te, Ten Voorde e Klein?

“Eh (ci pensa qualche secondo sorridendo, ndr)... probabilmente Ten Voorde perché non sopporta perdere. Così io, ma Larry è stato al comando per tutta la stagione e non penso che se guida come a Vallelunga sarà positivo, ha bisogno di guidare più rilassato e non commettere errori. Penso che senta molto la nostra pressione, faremo il possibile e spero nel meglio, E' abbastanza complicato non pensare al campionato, ma alla fine devi restare soltanto concentrato e spingere al massimo che puoi."

Che valore dai alle qualifiche in partenza fra poco?

“La qualifica sarà una delle sessioni fondamentali perché una buona casella di partenza ti mette in una posizione predominante per la gara.L'obiettivo è soltanto quello di stare davanti ai diretti rivali, ovviamente sarebbe bello centrare la pole. Dobbiamo usare la strategia giusta, trovare il giusto timing e sperare che non ci siano bandiere rosse. Siamo in tanti questo weekend, ci sarà traffico, dobbiamo mantenere la calma e sperare di trovare un giro pulito."

E’ atteso anche che tutti utilizzerete le Michelin jolly: hai già deciso quando le monterai?

“No. Dopo la qualifica decideremo basandoci sulle condizioni degli pneumatici e la posizione di partenza. Anche qui dobbiamo giocarcela strategicamente, vediamo che cosa succede!"